Fortaleza é derrotado pelo Botafogo por 2 a 0 e perde liderança da Série A

Foto: Vítor Silva/Botafogo Tricolor de Breno Lopes foi superado pelo Glorioso de Marçal

O Botafogo segue sendo um duro carrasco do Fortaleza. Na noite de ontem, o Tricolor foi superado por 2 a 0 pelo Glorioso, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e deixou a liderança da Série A. O revés também marcou o fim da sequência de 12 jogos invictos da equipe cearense.

Assim, Vojvoda segue com o tabu de nunca ter vencido o Botafogo. O jejum total perdura desde 2020, quando o escrete vermelho-azul-e-branco venceu o time carioca pela última vez. Independentemente de outros resultados da rodada, o Leão terminará como vice-líder do Brasileirão.

Como já era esperado, o Fortaleza não se intimidou com o clima hostil no Nilton Santos e mostrou personalidade com a bola rolando. Consciente taticamente e em nível elevado de concentração, o Leão do Pici conseguiu, na maior parte do primeiro tempo, controlar as ações do Alvinegro, embora tenha sofrido sustos.

Até os 25 minutos de jogo, a boa organização defensiva do Tricolor se sobressaiu ao poder ofensivo dos donos da casa. Ocupação dos espaços, cobertura entrelinhas e pressão ao portador da posse da bola foram alguns dos trunfos da equipe cearense que anularam por completo o Glorioso — não à toa, João Ricardo não precisou intervir nenhuma vez.

Nos 20 minutos finais, entretanto, a dinâmica do jogo mudou e ficou mais acelerado. Foi neste recorte de tempo que aconteceram dois lances que certamente causaram frio na barriga de Vojvoda. O primeiro, protagonizado por Igor Jesus, que subiu livre de marcação na pequena área após cruzamento, mas cabeceou errado e desperdiçou chance claríssima, a melhor da etapa inicial.

O segundo, já aos 41 minutos, quando o árbitro da partida viu Lucas Sasha bloquear finalização de Marlon Freitas com o braço dentro da área. A marcação de pênalti foi corrigida pelo VAR, já que o volante tricolor, na verdade, desviou a bola com a cabeça. Flávio Rodrigues de Souza ainda precisou ir na cabine para revisar a imagem e anular a marcação de campo. Prevaleceu o 0 a 0.

O retorno do Fortaleza para o segundo tempo não foi bom. Sem o mesmo vigor físico para sustentar o ritmo do primeiro tempo, o Leão passou a sentir a pressão do Botafogo, recuou demais as linhas e ficou encurralado na intermediária. Consequentemente, o Alvinegro ganhou confiança. O gol de Igor Jesus aos 14 minutos, bem anulado por impedimento, serviu como aviso prévio do que aconteceria instantes depois.

Isso porque, aos 26, o centroavante do clube carioca voltou a atormentar a defesa do Fortaleza. Desta vez, não desperdiçou. Matou no peito o belo lançamento do zagueiro Alexander Barboza — um dos destaques do jogo — e chutou cruzado, sem chances para João Ricardo. De imediato, a estratégia do Leão precisou mudar. Se antes não havia tanto ímpeto de se arriscar no ataque, a partir dali passou a ser a única opção.

Apesar de ter se arriscado mais na reta final, não foi o suficiente. Em uma das tentativas de buscar o empate, o Glorioso aproveitou erro do Fortaleza e ampliou, novamente com Igor Jesus, em contra-ataque.

Botafogo 2x0 Fortaleza



Botafogo

4-2-3-1: John; Mateo Ponte (Tchê Tchê), Barboza, Bastos e Cuiabano (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Tiquinho Soares), Almada e Savarino (Matheus Martins); Igor Jesus. Téc: Artur Jorge

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Felipe Jonatan) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Kervin), Hércules (Pedro Augusto) e Pochettino (Martínez); Moisés (Pikachu), Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 31/8/2024

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Danilo Ricardo Simon Manis/SP

Gols: 26 e 45min/2ºT - Igor Jesus

Cartões amarelos: Bastos, Marçal e Gregore (BOT); Cardona, Pedro Augusto e Kervin (FOR)