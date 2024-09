Iguatu leva para os pênaltis, mas perde para Anápolis e deixa escapar acesso à Série C

Foto: João Marcos Lima | ADI Em casa, Azulão foi eliminado pelo time goiano

O Iguatu não conseguiu o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Ontem, no Estádio Morenão, o Azulão empatou por 3 a 3 com o Anápolis no tempo regulamentar, no duelo de volta das quartas de final da Série D, mas perdeu a disputa de pênaltis por 5 a 4 e foi eliminado.

O jogo de ida havia terminado empatado em 1 a 1 e uma vitória simples classificaria o time cearense. Com 100% de aproveitamento como mandante na competição até então, era esperado que o Iguatu fizesse valer o fator casa e conquistasse o acesso, mas não foi o aconteceu.

Em uma partida eletrizante, com seis gols no total — quatro foram marcados ainda no primeiro tempo —, o time comandado por Flávio Araújo saiu atrás no placar logo cedo, no primeiro minuto, mas conseguiu virar.

Na etapa complementar, após passar boa parte atrás do placar, o Azulão chegou ao empate aos 51 minutos. No entanto, nas cobranças de penalidades, Pedrinho desperdiçou a quarta cobrança azulina, que acabou sendo decisiva no final: vitória do Anápolis e o acesso para a equipe goiana.

Iguatu x Anápolis: como foi o jogo

A disputa pelo acesso para a Série C começou bastante agitada. Logo no primeiro minuto, o Anápolis abriu o placar com Gonzalo, o camisa 9 da equipe goiana, de 1,97m. O Iguatu não pareceu sentir o tento e logo buscou empate, aos 10, com Tiaguinho.

Ainda seguindo o embalo da torcida, o Azulão virou o jogo aos 19 minutos da primeira etapa, com Hebert. Porém, a animação não durou muito, pois, seis minutos depois, Gonzalo marcou mais uma vez para o Anápolis e igualou o placar.

Em um calor intenso no Centro-Sul do Estado, a parada técnica foi chamada aos 30 minutos e acabou esfriando o jogo, que foi para o intervalo com o 2 a 2.

Na volta para o segundo tempo, cearenses e goianos não mostraram a mesma intensidade e o teor de decisão tomou conta do Morenão. Valendo o acesso de divisão nacional, os dois times estudaram mais o confronto e pouco criaram chances.



O Anápolis aproveitou uma das poucas oportunidades de gol e, aos 22 minutos, voltou a ficar à frente no placar, amarrando o restante do jogo, que ainda teria capítulos animados durante os minutos finais. Já nos acréscimos, o atacante Marcão, do time visitante, foi expulso e deixou o Azulão em vantagem numérica.

O Iguatu não demorou muito para aproveitar e, no minuto seguinte, empatou a partida com Max Oliveira. O tento precisou de quase cinco minutos de revisão do VAR para ser validado e levar o jogo para os pênaltis.



Com a animação da torcida na arquibancada do Morenão, o time cearense começou bem e abriu o placar na disputa por penalidades. Das cinco cobranças de cada time, apenas uma foi desperdiçada, a de Pedrinho, do Iguatu, feito que acabou dando a classificação para o Anápolis após a última cobrança convertida pela equipe goaiana.