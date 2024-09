Ceará busca empate no fim com Amazonas e fica a três pontos do G-4 da Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Onça e Vovô ficaram na igualdade em Manaus

Fora de casa, na Arena da Amazônia, em Manaus, o Ceará ficou no empate por 1 a 1 com o Amazonas, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, agora invicto há três jogos, saiu atrás no início da partida e buscou o empate nos minutos finais.

O resultado deixa o Vovô na sexta posição, com 36 pontos, ficando a três do Vila Nova, que abre o G-4. A equipe de Léo Condé volta a campo no próximo domingo, 8, às 16 horas, contra o Operário-PR, na Arena Castelão.

Em campo na capital amazonense, um duelo quase de opostos. De um lado, os donos da casa buscando, a todo custo, se afastar de vez da zona de rebaixamento da Série B e, quem sabe, se colocar numa briga por acesso.



O Alvinegro, por sua vez, queria se aproximar do G-4 da competição. No início da rodada, a distância era de quatro pontos, portanto, uma vitória seria essencial para encurtar a margem para o Vila Nova.

Diante de todo esse cenário, o que se esperava era um duelo disputado, com chances para ambos os lados. E assim aconteceu. Por jogar em casa, a Onça teve o domínio quase absoluto nos primeiros 15 minutos.

Inclusive, foi quando o escrete aurinegro balançou as redes. Luan Silva recebeu na frente e passou para Matheus Serafim. O ponta-esquerda, que estava numa tarde inspirada, passou fácil por Rafael Ramos, cruzou na área e Erick Varão cabeceou sem chances para Richard.

Até aquele momento, o placar de finalizações era 4 a 0 para o Amazonas. E autoridade em campo continuava. Aos 17 minutos, Ênio avançou e tocou para Diego Torres chutar cruzado nas mãos de Richard.

Por conta do calor em Manaus — o termômetro marcava 36ºC —, o duelo foi interrompido para hidratação no minuto 18. Condé soube aproveitar bem o curto período, e o Vovô evoluiu na Arena da Amazônia.

De cara, com 20 minutos, Saulo Mineiro dominou próximo ao gol, girou, mas, na hora de terminar a jogada, Jiménez, zagueiro adversário, foi preciso e impediu que a bola fosse em direção a Marcão.

Além dessa, o Ceará teve apenas mais duas oportunidades de assustar o adversário. A primeira foi em subida de Rafael Ramos, que chutou forte cruzado, pela linha de fundo. A outra foi com Aylon, que, na entrada da grande área, conseguiu se livrar da marcação, bateu rasteiro, sem sucesso.

Veio o intervalo e, no retorno, esperava-se postura diferente do Alvinegro em razão da derrota parcial. A conversa no vestiário surtiu resultado, ao menos em ímpeto. Com 11 minutos de segundo tempo, David Ricardo balançou as redes. Anulado por impedimento. A oportunidade mais clara viria instantes depois.

Saulo Mineiro recebeu de Richardson, disparou em velocidade, saiu de cara com o goleiro e mandou para fora, desperdiçando o que seria o empate do Vovô. Porém, ele viria.

O volume de jogo do Ceará na etapa final foi premiado e após lambança da defesa do Amazonas — que teve o zagueiro Miranda expulso —, a bola chegou para Jorge Recalde deixar tudo igual.

Amazonas 1x1 Ceará

Amazonas

4-3-3: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Varão (William Barbio), Jiménez e Diego Torres (Rafael Tavares); Ênio (Manzoli), Matheus Serafim (Pará) e Luan Silva (Sassá). Téc: Rafael Lacerda

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Recalde), Richardson (Andrey) e Lucas Mugni (Lucas Rian); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon. Téc: Léo Condé

Local: Arena da Amazônia, em Manaus/AM

Data: 1º/9/2024

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Daniel de Oliveira/RJ e Thayse Marques/RJ

Cartões amarelos: Miranda, Sassá e Ênio (AMA); Erick Pulga (CEA)

Cartão vermelho: Miranda (AMA)

Gol: 6min/1ºT - Erick Varão (AMA); 41min/2ºT - Recalde (CEA)