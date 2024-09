"Vou trabalhar ainda mais para continuar com o Fortaleza brigando em cima", avisa Vojvoda

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Treinador tricolor analisou duelo contra o Botafogo

Com semblante tranquilo, o treinador Vojvoda mostrou, em entrevista coletiva após a derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o Botafogo, no último sábado, 31, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, que a confiança não foi abalada.

O treinador argentino, em tom otimista, falou sobre a briga pelo título da Série A e ressaltou que a derrota para o clube carioca no confronto direto precisa ser “convertida em trabalho”.

“Vamos trabalhar primeiro a recuperação. O descanso mental, principalmente. No primeiro treino da semana, irei falar com eles (jogadores) para mantê-los bem e fortes. Depois do jogo já conversei (com o elenco). Tenho um grupo com boa resiliência. Perdemos um jogo, mas não o nosso objetivo ou foco do que almejamos neste ano. Perdemos a partida e aceitamos, mas essa aceitação tem que ser convertida em trabalho para seguirmos em busca dos nossos objetivos”, ponderou.

O comandante terá cerca de nove dias livres de preparação antes da partida contra o Internacional, que acontecerá no próximo dia 11, em duelo atrasado da 19ª rodada. Neste jogo, inclusive, caso conquiste a vitória, o Leão, segundo colocado, retoma a liderança do campeonato, atualmente ocupada pelo Botafogo, com 50 pontos — dois a mais que o time cearense.

“Jogamos fora de casa em um contexto difícil, principalmente pela logística, mas dentro de casa somos um time forte, que joga com 40, 50 mil pessoas. Também cometemos erros, e esses erros às vezes nos custam três pontos. É algo normal do futebol. Vamos continuar nessa briga. Eu gosto de brigar em cima. Vou trabalhar ainda mais para continuar com o Fortaleza brigando em cima”, enfatizou.

Questionado sobre a disparidade financeira do Fortaleza em relação aos concorrentes na parte de cima da tabela, Vojvoda reconheceu que a qualidade “muitas vezes se compra com dinheiro”, mas rechaçou que somente exista o fator econômico como elemento primordial no futebol.



“Eu considero que existem outros tipos de investimentos, não apenas econômicos. Existe investimento em trabalho e em sustentar projetos. Investimento de potencializar jogadores e sustentar uma ideia de jogo. Eu sei que o dinheiro é muito importante. A qualidade, muitas vezes, se compra com dinheiro. Mas temos jogadores de qualidade, porque é um clube sério e que vai continuar crescendo. Estou orgulhoso do clube que estou. É um clube com uma massa de torcedores muito boa”, disse.

A análise de Vojvoda sobre Botafogo 2x0 Fortaleza:

Na avaliação de Vojvoda, o Tricolor do Pici não conseguiu executar o plano de jogo com maestria, que se baseava em defender e contra-atacar — até por isso escalou os velocistas Moisés e Breno Lopes no ataque. A força do Botafogo em casa e a complexidade da partida foram outros tópicos ponderados pelo treinador.

“Nas vezes que pudemos transitar, não fomos efetivos. Tínhamos jogadores velocistas por ambos os lados, mas não conseguimos seguir esse planejamento. Também por ser uma partida muito complexa. Bem, estávamos enfrentando um adversário em sua casa", analisou Vojvoda.

"Quando jogamos no Castelão, eles (Botafogo) empataram em bola parada. Eles são fortes e estão acostumados com o gramado sintético. Não é desculpa. Nós defendemos e queríamos transitar, mas não fomos efetivos. Perdemos momentaneamente a liderança, mas vamos continuar lutando”, completou.