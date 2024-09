Ceará mostra evolução e tem 2ª melhor campanha da Série B nas últimas 10 rodadas

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lucas Mugni é peça importante no meio-campo do Vovô

O Ceará alcançou o terceiro jogo seguido de invencibilidade na Série B ao empatar por 1 a 1 com o Amazonas, no último domingo, 1°, em Manaus (AM), pela 24ª rodada. O ponto somado elevou o aproveitamento do Alvinegro de Porangabuçu para 56,6% nas últimas dez partidas — conquistou 17 dos 30 pontos disputados —, o segundo melhor da competição neste recorte.

A campanha sob o comando de Léo Condé, com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, recolocou o Vovô como um dos postulantes ao acesso à elite do Brasileirão. Nas dez rodadas mais recentes da Série B, a equipe cearense só não conquistou mais pontos que o líder Novorizontino. O time paulista teve 70% de aproveitamento no período, somando 21 pontos.

Neste período, o Ceará venceu Avaí, Botafogo-SP, CRB e Novorizontino, empatou com América-MG e Amazonas e perdeu para Paysandu, Goiás e Mirassol. A equipe, porém, pode ser ultrapassada neste quesito pelo Mirassol, caso a equipe paulista vença o América-MG hoje.

“Esperamos entrar no G-4 o quanto antes, mas o mais importante é conseguirmos ter uma evolução de performance fazendo boas partidas, e tenho certeza que, mais cedo ou mais tarde, vamos atingir essa meta. […] Nesse momento em que (a competição) vai afunilando, é muito importante criar um clima de decisão em cada jogo em casa”, disse Léo Condé, após o empate contra o Amazonas.



O desempenho, no entanto, precisa melhorar para conseguir chegar à zona de acesso. Restando 14 rodadas para o encerramento da Série B, o Ceará está a três pontos do G-4. Para entrar, precisa vencer o Operário-PR, no próximo domingo, 8, no Castelão, e torcer por uma derrota do Vila Nova.



Com a performance atual, o Vovô chegaria a 53 pontos daqui a dez rodadas. Porém, para alcançar a classificação à elite, precisa, de acordo com o professor Gilcione Nonato, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), estar na 38ª rodada com, pelo menos, 61 pontos.

O mês de setembro será decisivo para as pretensões da equipe na competição. Além do enfrentamento contra o Amazonas, o Ceará entrará em campo em mais cinco oportunidades, sendo duas contra equipes que brigam contra o Z-4 (Chapecoense e Brusque) e duas diante de times que são postulantes à Série A (Coritiba e Vila Nova).

Dos adversários no mês, apenas o Operário-PR, próximo rival, não está brigando efetivamente por algo no momento, figurando na 11ª colocação, com 32 pontos.



Um dos pontos a ser melhorado pelo Vovô para seguir sonhando com o retorno à Série A passa pelo aproveitamento como visitante. Embora esteja há duas rodadas sem perder atuando distante de Fortaleza, o Ceará conquistou apenas 33,3% dos pontos disputados nesta condição.