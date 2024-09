Fim de janela de transferência: os reforços de Ceará e Fortaleza

Foto: Gledson Jorge / Ceará; Mateus Lotif / Fortaleza EC João Pedro Tchoca e Eros Mancuso, contratações de Ceará e Fortaleza, respectivamente, para o restante da temporada

A janela de transferência do futebol brasileiro se encerrou ontem. Aberta desde o último dia 10 de julho, o momento era esperado pelos clubes das Séries A e B, já que é uma oportunidade a mais de reforçar o elenco para a temporada. Para Ceará e Fortaleza, que tiveram posturas distintas, não foi diferente.

Os dois cearenses eram cobrados por parte dos torcedores para serem ativos neste período visando os objetivos em suas respectivas divisões — e no caso do Tricolor, também na Copa Sul-Americana.

Ceará aumenta elenco e contrata cinco peças

No Vovô, por exemplo, o foco em disputar o acesso à Série A exigia um grupo de atletas mais robusto. Neste sentido, chegaram cinco jogadores a Porangabuçu.

O primeiro deles foi Lucas Rian, atacante contratado junto ao Confiança-SE, depois de um bom desempenho no Dragão. Após isso, vieram Eric (lateral-esquerdo), Andrey (volante), Talisson (atacante), João Pedro Tchoca (zagueiro) e, por último, Rafinha (meia). Destes, apenas Eric e Rafinha ainda não estrearam.

Ainda no período de transferências, o clube buscou repatriar, por empréstimo, o zagueiro Marcos Victor, do Bahia. Porém, o Tricolor Baiano acabou cedendo o defensor para o Athletico-PR.

Outro que recebeu consulta visando um retorno foi Erick. Destaque da equipe em 2023, quando marcou 18 gols e contribuiu com 13 assistências em 58 jogos, o ponta-direita esteve no radar alvinegro e tinha vontade de regressar. Mas o São Paulo não aceitou negociar.

Vina, nome que sempre é ligado ao Ceará, também foi mencionado na reta final da janela. O ex-camisa 29 do Vovô, que está no Al-Hazm, da Arábia Saudita, expressou vontade em retornar ao Brasil e, em especial, ao Alvinegro de Porangabuçu, conforme apuração do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O trâmite, todavia, não era nada simples.

Para retornar, o meia teria que aceitar uma redução salarial superior a 50% em comparação ao que recebia em sua última passagem, além de renegociar dívidas. Ainda assim, a atual folha salarial ficaria acima do que o clube pretende.

Fortaleza contrata apenas dois jogadores



Com duas competições no calendário — Série A e Copa Sul-Americana —, esperava-se uma movimentação maior do Fortaleza para reforçar o elenco. Entretanto, apenas dois nomes chegaram ao Pici: o goleiro Magrão e o lateral-direito Eros Mancuso.

O defensor argentino esteve relacionado nos jogos contra Corinthians e Botafogo, pelo Brasileirão, mas ainda não atuou. O arqueiro também não ganhou chance, sendo a quarta opção no grupo, atrás de João Ricardo, Santos e Kozlinski.

Além disso, o Tricolor fez tentativas de contratação para o setor ofensivo que acabaram não se concretizando: Mateus Gonçalves, do Flamengo, Reinier, ex-Real Madrid, Bruno Tabata, ex-Palmeiras, e Terans, do Fluminense, por exemplo, estiveram na mira, mas as tratativas não evoluíram.

O volante Pol Fernández, do Boca Juniors, é um caso a parte. O Tricolor do Pici, assim como o São Paulo, buscou tê-lo ainda em 2024. O time argentino recusou, já que Pol é um dos principais atletas do elenco.

Entretanto, o Esportes O POVO apurou que existe um acordo verbal com o estafe do camisa 8 visando um pré-contrato para 2025. O fator de ter vínculo com o Boca até o final deste ano permite que este tipo de movimentação ocorra.