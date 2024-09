Fortaleza terá rara folga longa antes de disputar a liderança outra vez

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC João Ricardo já disputou 54 jogos nesta temporada

A derrota para o Botafogo ficou para trás. O Fortaleza virou a chave e tem foco absoluto em outro decisivo jogo que terá na próxima semana, pelo Brasileirão, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em duelo atrasado da 19ª rodada. O confronto vale, novamente, a liderança para o Tricolor.

Na segunda colocação, o Leão do Pici tem dois pontos a menos que o Glorioso, mas pode retomar o posto mais alto da tabela caso vença o Colorado — é este jogo em atraso, inclusive, que mantém o time como o único a depender somente de si na briga pelo título da Série A.

Clube com o maior número de partidas do futebol brasileiro — 57 no total, por cinco competições diferentes —, o escrete vermelho-azul-e-branco terá rara folga antes de ingressar em uma nova sequência de duelos. O elenco tricolor, após o revés no Rio de Janeiro, ganhou três dias livres para descansar — algo previsto no cronograma do clube independentemente de resultados.

O tempo será importante para o Leão, tendo em vista a maratona pesada que terá quando retomar a rotina de jogos. Isso porque entre os dias 11 e 21, os comandados de Vojvoda entrarão em campo quatro vezes: três pela Série A, sendo dois duelos consecutivos no Sul do País, contra Inter e Athletico-PR — o outro rival será o Bahia, em casa —, e uma pelas quartas de final da Sul-Americana, diante do Corinthians, no Castelão.

Ao todo, Vojvoda terá seis dias de preparação visando o Colorado, já que reapresentação do elenco tricolor no Centro de Excelência Alcides Santos acontece amanhã, às 16 horas.

Para o jogo, o treinador tem a certeza de três desfalques: Tomás Cardona, por suspensão; Kuscevic, convocado para a seleção chilena; Kervin Andrade, convocado para a seleção venezuelana.



Além do trio, o departamento médico tricolor tem três jogadores que seguem em tratamento: Marinho, com edema muscular na região posterior da coxa esquerda; Rosseto, com edema muscular na panturrilha direita; e Santos, com edema muscular na região posterior da coxa direita.

Rival do Leão, o Internacional também terá desfalques importantes por conta da Data Fifa. Os atacantes Borré, convocado pela Colômbia, e Enner Valencia, chamado pelo Equador, assim como o goleiro Rochet, a serviço do Uruguai, não estarão disponíveis para o jogo contra o time cearense.