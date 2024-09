Ceará entra em mês decisivo para manter vivo sonho do acesso à Série A

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Rafael Ramos virou titular na lateral direita do Vovô

O Ceará abriu o calendário de jogos do decisivo mês de setembro empatando com o Amazonas, em Manaus (AM), no último domingo, 1º. Durante os próximos 26 dias, a equipe de Porangabuçu entrará em campo em cinco oportunidades, contra adversários que brigam pelo G-4 e contra o Z-4.

Das cinco partidas restantes no mês, três serão disputadas na Arena Castelão, contra Operário-PR, Vila Nova e Brusque. Com o apoio do torcedor, o Alvinegro conquistou 66,6% dos pontos na Série B, somando sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 12 partidas.

Para seguir sonhando com o acesso à elite do Brasileirão, o Vovô precisará melhorar o desempenho como visitante. No período, duelará contra Chapecoense e Coritiba longe de Fortaleza. Fora de casa, o desempenho na competição é mediano: com três vitórias, três empates e seis derrotas, conquistou 12 pontos em 12 partidas.

Se conseguir registrar resultados satisfatórios no mês, o Ceará pode finalizar setembro dentro do G-4, a nove rodadas do encerramento da Série B. Atualmente, o time comandado por Léo Condé tem 36 pontos, a três do próprio Vila Nova, que abre a zona de acesso.

Dos cinco rivais, Operário e Coritiba estão abaixo do Vovô na tabela de classificação, mas sonham com a briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados, onde o Vila Nova já está. Já Brusque e Chapecoense estão na zona de rebaixamento e tentam se salvar da queda.

Contra o Operário, no próximo domingo, 8, o Alvinegro de Porangabuçu buscará manter o bom aproveitamento como mandante em 2024 (60,6%). O confronto coloca frente a frente o melhor ataque (Ceará, com 37 gols marcados) contra a melhor defesa (Operário, com 16 tentos sofridos) da Série B.

De quebra, o Fantasma costuma roubar pontos dos adversários atuando como visitante: dos 33 pontos, 14 foram conquistados distante de Ponta Grossa (PR) — a equipe de Rafael Guanaes tem a quarta melhor campanha jogando fora de casa na competição.

Para conquistar o acesso à Série A, o Ceará precisará conquistar 31 pontos em 14 partidas, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG). Com mais cinco jogos pela frente em setembro, o Vovô terá a oportunidade de conquistar até 15 pontos.

Diante do Operário na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu terá o apoio do torcedor: são esperados mais de 30 mil torcedores. Ontem, o clube informou que 15 mil alvinegros já estão confirmados para o duelo.