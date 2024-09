Fortaleza terá desafio em sequência no Sul para se manter no topo da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Brítez deve seguir como titular na defesa do Leão

O confronto contra o Botafogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no último final de semana, foi o primeiro dos três jogos fora de casa que o Fortaleza fará sequencialmente no Campeonato Brasileiro. Os próximos dois desafios serão no Sul do País, contra Internacional — em duelo atrasado da 19ª rodada — e Athletico-PR, respectivamente.

Os dois rivais, que historicamente costumam ser fortes em seus domínios, protagonizam campanha irregular e figuram entre os piores mandantes da atual edição da Série A. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Colorado tem o quinto pior desempenho atuando em casa, enquanto o Furacão aparece logo atrás.

O time gaúcho, com quem o Leão do Pici duela na próxima quarta-feira, 11, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), venceu quatro dos dez jogos que fez como mandante, além de quatro empates e duas derrotas — ou seja, 53% de aproveitamento. Importante ressaltar que devido às enchentes no Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano, o Inter ficou 70 dias sem poder atuar em seu estádio.

O retorno ao Beira-Rio aconteceu contra o Vasco, no dia 7 de julho, em duelo que acabou derrotado. Desde então, disputou quatro jogos na praça esportiva pelo Brasileirão e não perdeu nenhum. Nos dois confrontos mais recentes, inclusive, venceu Cruzeiro (1 a 0) e Juventude (2 a 1). Os outros dois embates neste recorte, contra Palmeiras e Athletico-PR, terminaram empatados.

O Rubro-Negro paranaense é quem vive o pior momento. O Furacão perdeu todas as últimas cinco partidas que disputou na Ligga Arena, em Curitiba (PR), contra São Paulo, Bahia, Grêmio, Juventude e Palmeiras. Foram 11 gols sofridos e apenas três marcados nesta sequência negativa. No geral, o aproveitamento em casa do Athletico-PR é de 42%, superior somente ao de Vitória (36%), Cuiabá (25%) e Atlético-GO (25%) — trio que está na zona de rebaixamento.

O Fortaleza, por outro lado, tem tido desempenho consistente fora de casa. No ranking, o escrete vermelho-azul-e-branco tem o quinto melhor aproveitamento como visitante, com 45%. Em 11 jogos longe da capital cearense — onde está invicto na competição —, os comandados de Vojvoda venceram quatro adversários, empataram três vezes e sofreram quatro derrotas.

Nos últimos cinco duelos nesta condição, o Leão conquistou resultados expressivos. Venceu concorrentes diretos pelo topo da tabela, como Flamengo e Cruzeiro, além do RB Bragantino. Além do empate diante do Criciúma, a única derrota neste período ocorreu para o Botafogo, atual líder do certame — condição que mudará caso o Tricolor derrote o Internacional.