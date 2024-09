Futebol cearense terá quatro clubes na Série D de 2025; saiba quem são

Foto: Lucas Emanuel/FCF Troféu da Série D do Brasileirão

Para o futebol cearense, a Série D de 2024 chegou ao fim no último sábado, 31, com a eliminação do Iguatu no mata-mata decisivo diante do Anápolis-GO, nos pênaltis, em pleno Estádio Morenão. Entretanto, o Azulão disputará novamente o torneio na próximo temporada e terá a companhia de três outros clubes locais: Ferroviário, Maracanã e Horizonte.

Bicampeão do torneio, o Tubarão fez um "bate-volta" na Série C. Depois de um bom 2023, quando se sagrou campeão invicto da Série D, era esperado que o time tivesse um desempenho positivo no retorno à Terceirona.

Entre trocas de treinadores — três ao todo — e movimentações equivocadas no mercado, o Ferroviário acabou sendo rebaixado ainda com uma rodada de antecedência, encerrando a competição na 19ª posição, com apenas 15 pontos.

Se para o Ferrão jogar a Série D significa regresso a nível nacional, o cenário é diferente para Maracanã e Horizonte. Os dois clubes região metropolitana de Fortaleza conquistaram a vaga na Quarta Divisão do próximo ano através de suas campanhas no Campeonato Cearense 2024.

O Alviceleste chegou à semifinal do Estadual, sendo eliminado para o Fortaleza. Em dois jogos disputados na Arena Castelão, a equipe deu trabalho ao Tricolor do Pici, especialmente no duelo de ida, em que os times ficaram no 1 a 1. Na volta, o Leão acabou vencendo por 3 a 0.

O Galo do Tabuleiro, por sua vez, assegurou sua passagem ao certame nacional através da classificação geral, na qual encerrou em sétimo lugar. Ao todo, o Cearense ofertava três vagas à próxima Série D. A outra é justamente do Iguatu, que tentará mais uma vez o acesso inédito.