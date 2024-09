Bia Haddad perde para algoz Muchova e se despede do US Open nas quartas

Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Bia Haddad não conseguiu avançar à semifinal

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 no ranking da WTA, foi eliminada nas quartas de final do US Open, ontem, ao ser derrotada pela tcheca Karolina Muchova.

Muchova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e 25 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Bia foi a primeira brasileira a disputar as quartas de final do US Open desde Maria Esther Bueno, quatro vezes campeã do torneio (1959, 1963, 1964 e 1966) e semifinalista em 1968.

Apoiada pelos brasileiros nas arquibancadas, Bia Haddad saiu chorando da quadra e pediu atendimento médico no segundo set, quando perdia por 5/3. De volta ao jogo, a brasileira manteve seu serviço, mas, no game seguinte, acabou derrotada por Muchova.

A tcheca também passou por problemas físicos na segunda parcial, que a levaram a fazer várias visitas ao banheiro. "Foi um jogo um pouco raro", reconheceu. "Tive alguns problemas que não gostaria de comentar, mas estou feliz porque consegui contornar. Precisei correr até o banheiro e voltar. Acho que incomodei alguém, mas não tive escolha", completou Muchova.

Vice-campeã de Roland Garros no ano passado, Karolina Muchova não perdeu um único set nesta edição do US Open, em que já eliminou a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, e a italiana Jasmine Paolini, finalista de Wimbledon e Roland Garros este ano.

Em um duelo de estilos, o repertório de golpes de Muchova se sobrepôs à potência de Bia. A tcheca de 28 anos continua assombrando na temporada, que, para ela, começou em junho, depois de nove meses afastada devido a uma cirurgia no punho.

"Estou muito feliz. Antes do torneio não diria que chegaria à semifinal, cada rodada é muito difícil", comemorou a tenista.