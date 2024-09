Duelo em meio à Data Fifa resulta em desfalques relevantes para Fortaleza e Inter

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Kervin Andrade está a serviço da seleção da Venezuela

A Data Fifa, período reservado para as seleções nacionais disputarem partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, paralisará a disputa do Campeonato Brasileiro por duas semanas, mas isso não vale para Fortaleza e Internacional. Os dois clubes se enfrentarão na próxima quarta-feira, 11, em duelo atrasado da 19ª rodada, e terão de lidar com desfalques importantes por conta das convocações.

Pelo lado do Tricolor, Kuscevic e Kervin foram chamados pelas seleções chilena e venezuelana, respectivamente. Já do Colorado, três estrangeiros foram convocados: o goleiro Rochet (Uruguai) e os atacantes Enner Valencia (Equador) e Borré (Colômbia). Todos os cinco atletas irão disputar dois jogos das Eliminatórias entre hoje e terça-feira, 10.

O impacto das ausências é significativo para ambos os times. Kuscevic, por exemplo, tem sido a principal referência da zaga do time cearense. Dos 22 últimos jogos em que o chileno esteve em campo, o Fortaleza perdeu somente em duas ocasiões: contra o CRB, pelo duelo de volta da final da Copa do Nordeste, e diante do Botafogo, pela Série A.

Vojvoda ainda não poderá contar com Tomás Cardona, este por motivo de suspensão. O argentino, que vem sendo o preferido do treinador para formar dupla com Kuscevic, também vive boa fase. Não à toa, é o atual líder de interceptações por jogo (1,8) e o segundo com maior média de cortes (5,8) entre todos os atletas do Brasileirão, segundo o SofaScore.

Sem os dois zagueiros titulares, a tendência natural é de que Vojvoda escale Brítez e Titi, dueto que possui boa sinergia por já ter atuado juntos em diversas ocasiões. Até por isso, apesar dos desfalques serem relevantes para o Leão, é o Internacional que mais deve sentir a ausência dos jogadores convocados.

O goleiro Rochet, além de tecnicamente ter um nível alto, é um dos principais líderes do plantel colorado. Titular absoluto da equipe gaúcha, o arqueiro também é o camisa 1 da seleção uruguaia, posto que evidencia seu peso. Nos últimos oito jogos em que esteve em campo, o Inter perdeu somente um, venceu três rivais e empatou contra outros quatro.

Já no setor ofensivo, sem Valencia e Borré, o técnico Roger Machado perde suas principais opções de centroavante. A dupla, inclusive, lidera os números de gols da equipe na temporada. O equatoriano é o principal artilheiro, com oito bolas nas redes, enquanto o colombiano aparece na terceira posição, com seis tentos.

Nos confrontos recentes, Borré tem sido escolhido como titular. O camisa 19, nos últimos cinco duelos em que esteve presente, marcou três gols, nesta que vem sendo a sua melhor fase com a camisa do Colorado.