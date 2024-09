Fortaleza monta "operação" e investe R$ 1,4 milhão em voos fretados para jogos no Sul

Foto: Samuel Setubal Júlio Manso, supervisor de futebol do Fortaleza

O Fortaleza montou uma verdadeira “operação” para os dois jogos em sequência que terá no Sul do País, contra o Internacional-RS, em Porto Alegre (RS), e o Athletico-PR, em Curitiba (PR). Para amenizar o enorme desafio logístico que os confrontos representam, a diretoria tricolor optou por investir em torno de R$ 1,4 milhão em voos fretados.

A informação foi revelada com exclusividade por Júlio Manso, supervisor de futebol do Fortaleza, em entrevista ontem ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. O investimento inclui voo fretado para todas as três rotas que o clube terá de percorrer longe da capital cearense: de Fortaleza para Porto Alegre; de Porto Alegre para Curitiba; de Curitiba para Fortaleza.

“Temos agora esse período de Data Fifa, que é bom para treino e descanso. Demos uma folga para os jogadores, o que faz uma diferença. Mas depois começa uma sequência muito pesada com jogos no Sul do País, que é uma logística maior. O clube fez um investimento para esses dois jogos, que é fazer todos esses trechos em voos fretados”, explicou Júlio Manso.

Outro ponto importante citado pelo supervisor é o fato de o Leão ter, após os dois confrontos fora de casa pelo Brasileirão, uma decisão contra o Corinthians-SP: o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 17, na Arena Castelão. “Por essa questão de calendário, estamos nos preparando desta forma, porque isso nos dá um conforto maior”, detalhou.



Além de ser o clube com mais jogos na temporada do futebol brasileiro — são 57 partidas até o momento —, o Fortaleza também é o time com maior distância total percorrida em viagens. Desde o início da temporada, o escrete vermelho-azul-e-branco já se deslocou por mais de 85 mil quilômetros, o que significa ir do Brasil para o Japão cinco vezes de avião em linha reta.

Outra revelação exclusiva feita por Júlio Manso foi a possibilidade de o zagueiro Kuscevic retornar a tempo para a partida contra o Internacional. O defensor foi convocado pela seleção chilena para dois jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026: contra a Argentina, em Buenos Aires, ontem, e o último diante da Bolívia, na próxima terça-feira, 10, em Santiago, no Chile.



O embate entre Chile e Bolívia será um dia antes do duelo entre Internacional e Fortaleza. Por conta da facilidade logística de uma viagem entre Santiago e Porto Alegre, o supervisor acredita que é possível tê-lo à disposição para o jogo. Kervin, por outro lado, tem presença “praticamente” descartada.



"O Kuscevic tem boas chances, vai estar em Santiago, logística mais fácil até Porto Alegre. O Kervin vai jogar na Venezuela, na terça-feira, é praticamente impossível em voo comercial. Deve se juntar à delegação em Curitiba", disse.



(Colaborou Lara Santos, Especial para O POVO)