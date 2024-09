Reprovação do anteprojeto do novo estatuto intensifica crise política no Ceará

Foto: Matheus Souza Sede do Ceará Sporting Club, em Porangabuçu

O sonho do sócio-torcedor do Ceará de participar da eleição executiva do clube a partir deste ano chegou ao fim. A votação do anteprojeto, que previa a participação dos associados na votação para a escolha de presidente e vice-presidente do Vovô, foi reprovada por 75 votos a 11, em pleito realizado em Porangabuçu nessa quarta-feira, 4.

A reprovação do anteprojeto intensifica a crise política-administrativa vivida pelo Ceará em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Internamente, oposição e situação divergem sobre a participação do sócio-torcedor na votação. Para além disso, outros assuntos do anteprojeto que previa a mudança estatutária do clube se provaram focos de controvérsia.

O Esportes O POVO entrou em contato com Anacleto Figueiredo, diretor cultural do Ceará, e um dos principais nomes da situação, para entender o motivo da reprovação do anteprojeto, rejeitado por mais de três quartos dos votantes. De acordo com o dirigente, parte dos conselheiros foram excluídos pelo presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos, que não permitiu a incrementação de emendas.

Anacleto Figueiredo ainda pontua que encaminhará mais uma vez a proposta para mudança estatuária, prevendo somente a inclusão do voto do sócio-torcedor na tomada de decisão. O dirigente, entretanto, admite não haver tempo hábil para inserir o direito da votação aos associados ainda este ano.

“Mais uma vez incluíram diversas pegadinhas no projeto estatutário além do voto do sócio-torcedor. O presidente do Deliberativo não permitiu que os conselheiros fizessem emendas e dessem sugestões para melhorar o texto e os conselheiros simplesmente se sentiram excluídos do processo democrático. Cada um votou como quis. Afirmei que encaminharia imediatamente uma proposta para o sócio votar e fiz isso, mas criaram essa nova comissão”, critica.

“(Eu) encaminharei uma proposta de alteração do estatuto somente com a inclusão do voto do sócio-torcedor. Não arredarei o pé enquanto o sócio votar. (…) (Eu) Lhe digo que não vai ser possível isso para a eleição que se avizinha”, complementa Anacleto.

Herbet Santos, presidente do Conselheiro Deliberativo do Ceará, em nota enviada ao Esportes O POVO, rebateu afirmando que “não tinha a necessidade de apresentação de emendas”, devido à solução dos pontos controversos. Por fim, o dirigente entende que a rejeição do anteprojeto “representa um enorme retrocesso” institucional e lamenta “a quebra do compromisso firmado pelo chefe da Executiva (João Paulo Silva) e o descumprimento da palavra empenhada por escrito”.

João Paulo Silva, por sua vez, rechaça ter culpa no resultado da votação, pontuando que o Conselho Deliberativo conduziu mal o processo.

“Às vezes, ficam jogando como se isso fosse uma responsabilidade minha. Isso não pode cair no meu colo. Sou só uma pessoa que tem um posicionamento, mas isso é uma decisão do Conselho Deliberativo. (…) Acho que foi conduzido de forma errada. Essa questão foi empurrada 'de goela abaixo'. Eles (os conselheiros) resolveram se juntar e não votar”, disse ao Esportes O POVO.



Ceará tem 30 mil torcedores confirmados para jogo contra Operário

O Ceará divulgou ontem que mais de 30 mil torcedores estão confirmados para o duelo diante do Operário-PR, no domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O montante corresponde a número de ingressos comercializados e de check-ins realizados. Os sócios-torcedores do Ceará têm até o dia do confronto para confirmarem presença no confronto, seja virtual ou presencialmente.

Na Arena Castelão, o embate de domingo pode deixar o Vovô a um ponto do G-4 da Série B em caso de vitória.

O duelo marca o encontro do melhor ataque com a melhor defesa da Segundona. Visando encurtar a distância para o G-4, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer o Fantasma, em duelo que deve ser marcado por “tranquilidade” e “concentração”, conforme o volante Richardson pontua em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 5.

Durante a fala, o camisa 26 pontuou a dificuldade da partida e a cobrança de Léo Condé para que as chances criadas nos confrontos sejam convertidas.

"Temos criados chances e, às vezes, a tomada de decisão, de achar o companheiro, de finalizar, tem pecado. O Léo (Condé) tem cobrado isso da gente. Sabemos que nesse momento decisivo do campeonato, qualquer detalhe pode ser positivo ou negativo. Precisamos nos atentar aos detalhes, em não oferecer chances para o adversário. Um jogo concentrado”, disse.



Richardson ainda comentou sobre o trabalho realizado por Léo Condé para implementar uma mentalidade vencedora no elenco que visa o acesso à Série A. O volante disse que o foco do treinador está em elevar a confiança do grupo para a conquista dos resultados na divisão de acesso.

“O Léo foca em ter essa mentalidade vencedora, de saber administrar os jogos, de saber o momento de acelerar, de ficar com a bola, de tirar um pouco a velocidade do jogo. Ele tem passado isso para a gente, o nosso número de posse de bola aumentou nos últimos jogos. É importante essa mentalidade. Ele fala para termos confiança”, pontuou.