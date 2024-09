Após janela, executivo de futebol do Fortaleza faz balanço de contratações e renovações

Foto: Janaína Ramos/Fortaleza EC Bruno Costa concedeu entrevista exclusiva no Pici

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza entende que solucionou a principal carência do elenco na janela de transferências que se encerrou na última segunda-feira, 2, e que o período foi positivo para renovar contrato com jogadores importantes do grupo de Juan Pablo Vojvoda. A avaliação foi feita pelo executivo de futebol do Leão, Bruno Costa, em entrevista exclusiva ao O POVO, na manhã de ontem, no Pici.

Entre 10 de julho e 2 de setembro, período que os clubes das Séries A e B tiveram para se reforçar, o Tricolor contratou o goleiro Magrão para repor a saída de Bruno Guimarães e comprou o lateral-direito argentino Eros Mancuso, do Estudiantes-ARG, por US$ 1,6 milhão (R$ 8,8 milhões na cotação da época). Inicialmente, havia intenção de adquirir um meia e um atacante, desde que em uma "oportunidade de mercado".

"O Fortaleza sempre foi muito equilibrado nas decisões. O mercado hoje é caro, vocês devem ter visto a comparação, clubes gastando R$ 300 milhões numa janela de meio do ano. O Fortaleza tem que ser assertivo", pontuou Bruno Costa. "A gente não pode fugir da essência do clube. O foco principal nessa janela foi trazer um lateral-direito e a gente trouxe um dos melhores, não só da Argentina, mas do futebol sul-americano", destacou.

Por outro lado, o departamento de futebol do Fortaleza aproveitou o período para prolongar a permanência de peças importantes no Pici. O goleiro João Ricardo e o artilheiro Lucero renovaram vínculo até o final de 2027, enquanto o lateral-esquerdo Bruno Pacheco selou novo acordo com duração até 2026. Já o volante Lucas Sasha firmou contrato até dezembro de 2025.

As movimentações seguem a linha de atuação do clube de segurar — e valorizar — atletas que têm bom desempenho e manter jogadores experientes no elenco de Vojvoda.

"A mensagem que o clube mandou para o mercado e para o torcedor com renovações é que o clube valoriza o atleta que está neste elenco. Essa é a melhor resposta que pode ser dada. O Fortaleza privilegia muito essa questão, valoriza muito o atleta que se adapta. Quantos jogadores receberam camisa de 100 jogos no Fortaleza esse ano? Vários", lembrou o executivo de futebol.

E a lista de renovações deve aumentar até dezembro, já que Pedro Augusto, Matheus Rossetto e Breno Lopes — trio bastante utilizado pelo comandante argentino — têm contrato até o fim deste ano, já com opção de renovação prevista no acordo. O clube deve exercer e firmar novos vínculos de maior duração com os dois volantes e o atacante.

"Todos os atletas que têm opção de renovação, dentro desse processo que o clube vem fazendo, serão valorizados pelo Fortaleza como os outros foram. Isso é um processo. Inclusive, os modelos de negócio que o clube vem fazendo... O clube procura se respaldar nisso também, e o ambiente que é criado no clube facilita muito isso", enalteceu.

"O atleta hoje quer estar dentro do Fortaleza. É uma coisa que a gente sempre bateu desde o começo: o Fortaleza tem que ser a primeira opção do atleta. É o atleta querer estar aqui e querer representar essa torcida gigante que a gente tem da melhor forma", avisou Bruno Costa.