Brasil vence Equador em jogo morno e volta a ganhar pelas Eliminatórias

Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Rodrygo garantiu a vitória brasileira em Curitiba

Na estreia do técnico Dorival Júnior em Eliminatórias, o Brasil voltou a vencer pela competição. Ontem à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), a seleção bateu o Equador pelo placar de 1 a 0. Rodrygo, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, o time brasileiro subiu para a quarta posição, agora com 10 pontos na tabela de classificação. Ao todo, seis equipes se classificam de forma direta à Copa do Mundo de 2026, que terá sede tripla — México, Estados Unidos e Canadá. O sétimo lugar vai à repescagem.

A seleção pentacampeã mundial retorna aos gramados na próxima terça-feira, 10, quando viaja até o Paraguai, onde enfrenta os donos da casa, em Assunção, no Estádio Defensores Del Chaco, às 21h30min, pela oitava rodada do torneio.

Brasil 1x0 Equador: o jogo

A seleção brasileira chegou para o duelo contra os equatorianos sob pressão. O time vinha de uma sequência de quatro partidas sem vitórias pelas Eliminatórias, sendo três derrotas consecutivas, contra Uruguai, Colômbia e Argentina.



Este retrospecto — e a pressão — parecem ter influenciado nos primeiros minutos do time comandado por Dorival Júnior. O que se viu em Curitiba foi um futebol sem muitas emoções e com pouca criatividade de ambos os lados. Empurrado pela forte de presença de torcedores no Alto da Glória, o Brasil até tentava, como com Rodrygo, que, aos 11 minutos, arriscou de longe em cobrança de falta. Galíndez defendeu.

O Equador, como costumam fazer os times que enfrentam a Canarinho em solo brasileiro, defendia-se e tentava apostar no jogo físico, que é de praxe de La Tricolor.

Entretanto, o único momento em que conseguiram assustar Alisson foi apenas na reta final do primeiro tempo, quando Rodriguez saiu cara a cara com o goleiro brasileiro, chutou, o arqueiro deu rebote, e Gabriel Magalhães, em cima da linha, salvou.

No mais, um amplo domínio brasileiro, ao menos na posse de bola e raras tentativas de balançar as redes. As principais oportunidades saíram do pés do trio de ataque, composto por Vinicius Jr., Rodrygo e Luiz Henrique. A aposta de Dorival era usufruir da velocidade e do poder de finalização dos três.

Aos 29 minutos, a estratégia do técnico surtiu efeito. Após boa jogada trabalhada, Lucas Paquetá encontrou justamente Rodrygo, livre. O camisa 10 da Amarelinha chutou em direção ao gol, a bola desviou e o placar foi alterado para 1 a 0, sendo este o último grande momento do Brasil na etapa inicial.

Na volta do intervalo, o panorama ruim do jogo prosseguiu. O Equador, precisando da vitória, teve mais o controle das ações, mas não chegou a assustar Alisson e nem os torcedores que se fizeram presentes na casa do Coritiba.

Pelo lado brasileiro, apesar de alterações esperadas, como a entrada do jovem Estêvão, nada se viu de criativo dentro das quatro linhas. Neste cenário, o Brasil fez apenas o suficiente para, enfim, sair vitorioso nas Eliminatórias e seguir firme buscando a vaga na Copa do Mundo.

Brasil 1x0 Equador

Brasil

4-3-3: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana (Wendell); André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gerson), Lucas Paquetá (Lucas Moura); Vini Jr., Luiz Henrique (Estevão) e Rodrygo. Téc: Dorival Júnior

Equador

4-3-3: Galíndez; Torres, Hincapié, Pacho, Estupiñán (Yaimar Medina); Caicedo, Méndez (Gruezo), Franco; Sarmiento (Kendry Páez), Rodríguez (John Mercado), Valencia (Yeboah). Téc: Beccacece

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR

Data: 6/6/2024

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG)

Gol: 29min/1ºT - Rodrygo

Cartão amarelo: Lucas Moura (BRA)

Público: 36.914 presentes