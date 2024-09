Richardson agrega solidez ao Ceará e projeta duelo "decisivo" contra Operário-PR

Foto: Israel Simonton/CearaSC Richardson recuperou espaço no time alvinegro

Na briga para entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará teve uma evolução defensiva considerável em partidas recentes pelo certame nacional. Nos últimos três jogos, contra CRB, Novorizontino e Amazonas, a equipe alvinegra sofreu apenas um gol, no empate em 1 a 1 com a Onça.

O bom momento não é à toa: uma peça "nova" no meio-campo vem fazendo a diferença para o time. Trata-se do volante Richardson, que assumiu a posição de titular diante do CRB e, desde então, ganhou a confiança do técnico Léo Condé.

Com maior poder de marcação em relação aos seus concorrentes, o camisa 26 do Alvinegro de Porangabuçu vem se tornando um dos destaques da equipe. A evolução é tão notável que até os cartões amarelos — que antes o acompanhavam — não são mais empecilho.

Para além da fase defensiva, o volante também vem agregando performance no setor ofensivo. Diante do Amazonas, por exemplo, foi ele quem acertou o lançamento para Saulo Mineiro sair cara a cara com o goleiro. Na ocasião, porém, o atacante desperdiçou a chance.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira, 5, Richardson relacionou a boa fase do Vovô à mentalidade que Léo Condé, que assumiu o comando técnico do Alvinegro há um mês, vem implementando no vestiário.

“O Léo foca em ter essa mentalidade vencedora, de saber administrar os jogos, de saber o momento de acelerar, de ficar com a bola, de tirar um pouco a velocidade do jogo. Ele tem passado isso para a gente, o nosso número de posse de bola aumentou nos últimos jogos. É importante essa mentalidade. Ele fala para termos confiança”, disse.



Presente em 243 dos últimos 270 minutos do Ceará em campo, o volante ainda projetou a próxima partida da equipe. Amanhã, na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu entrará em campo diante do Operário-PR, em jogo crucial para suas pretensões na Segundona.

“É um jogo decisivo, importante. Temos que respeitar muito o nosso adversário e ter tranquilidade para jogar. [...] Sabemos que nesse momento decisivo do campeonato, qualquer detalhe pode ser positivo ou negativo. Precisamos nos atentar aos detalhes, em não oferecer chances para o adversário. Um jogo concentrado”, comentou o jogador.



Em caso de vitória contra o Fantasma, o Vovô, que ocupa a sexta posição na tabela, pode se aproximar ainda mais do G-4 da Série B. Atualmente, a distância para o quarto colocado, Santos, é de quatro pontos.



No embate, o time alvinegra ainda vai contar com uma atmosfera de decisão no Gigante da Boa Vista. Até a noite de ontem, mais de 30 mil torcedores já haviam confirmado presença na partida.