Alemanha atropela Hungria em sua estreia na Liga das Nações

Foto: John MACDOUGALL / AFP Centroavante Niclas Füllkrug abriu a goleada da Alemanha sobre a Hungria na Liga das Nações

A Alemanha, depois de ter sido eliminada nas quartas de final da Eurocopa disputada em casa, em julho passado, iniciou a sua nova etapa com a estreia na Liga das Nações da Uefa, em que goleou a Hungria por 5 a 0, neste sábado (7) em Düsseldorf.

A tetracampeã mundial entrou num processo de renovação após as aposentadorias da seleção dos campeões da Copa de 2014, Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Mueller, além de Ilkay Gundogan.

O lateral-direito Joshua Kimmich foi nomeado capitão, o ex-meia do Brighton Pascal Gross recebeu a difícil missão de substituir Kroos, enquanto o goleiro Marc-Andre ter Stegen vestiu a camisa número um da Alemanha pela primeira vez.

O centroavante Niclas Füllkrug marcou o primeiro gol, finalizando perto da linha para concluir uma grande jogada coletiva aos 27 minutos.

Mas a chuva de gols veio só no segundo tempo. O meio-campista Jamal Musiala, após um rápido contra-ataque, ampliou a vantagem (58').

O meia-atacante Florian Wirtz (66'), com um chute de dentro da área, aumentou para 3 a 0, antes de o volante Aleksandar Pavlovic (77') e o atacante Kai Havertz (81' de pênalti), com o jogo já decidido, fecharem a goleada.

Na segunda rodada desta Liga das Nações, a Alemanha vai visitar sua grande rival no grupo, a Holanda, enquanto a Hungria terá que acertar seu rumo jogando em casa contra a Bósnia-Herzegovina.

Holanda goleia também na Liga das Nações

A Holanda, brilhante no ataque mas preocupante na defesa, goleou a Bósnia-Herzegovina por 5 a 2 neste sábado (7), em Eindhoven, na sua estreia no grupo A3 da Liga das Nações da Uefa.

A imagem mostrada pode até causar preocupação três dias antes de receber a Alemanha, sua grande rival no jogo que vale a liderança, na terça-feira, pela segunda rodada. Ainda mais depois de os alemães também terem estreado neste sábado com uma contundente vitória por 5 a 0 sobre a Hungria.

Diante da modesta seleção bósnia (75ª no ranking da Fifa), a 'Oranje', sétima no ranking mundial e semifinalista da recente Eurocopa, mostrou duas caras.

Memphis Depay, que está acertado com o Corinthians, não entrou em campo. Isso permitiu que Joshua Zirkzee (23 anos) começasse no comando do ataque.

O artilheiro do Manchester United não demorou a mostrar seu talento e marcou o primeiro gol do jogo aos 13 minutos, após uma jogada puxada por Xavi Simons.

Apesar da pouca posse de bola, os bósnios conseguiram empatar na primeira oportunidade, através de Ermedin Demirovic, que aos 27 minutos se livrou do assédio de Virgil Van Dijk e Matthijs De Ligt.

Nikola Vasilj acertou o travessão pouco antes do intervalo (42') como prenúncio do próximo gol holandês, que Tijjani Reijnders marcou já nos acréscimos da primeira etapa (45'+2).

No segundo tempo, o domínio local foi recompensado com um gol de Cody Gakpo, um dos artilheiros da última Eurocopa. Revelado exatamente em Eindhoven, no PSV, o atacante de 25 anos soube aproveitar um cruzamento de Reijnders para marcar aos 56 minutos.

O veterano Edin Dzeko silenciou o Philips Stadion ao diminuir para a Bósnia aos 73 minutos e o nervosismo se manteve quase até o fim, quando Wout Weghorst (88') e Simons (90'+2) fecharam o placar em 5 a 2.

Esse último gol de Simons premiou a grande partida do jogador do RB Leipzig.