Ceará recebe o Operário pela Série B do Brasileiro em duelo de Castelão lotado

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Jean Irmer, volante do Ceará, durante jogo contra o Operário-PR

Com um público acima dos 40 mil torcedores, o Ceará recebe a equipe do Operário-PR, na Arena Castelão, às 16 horas, neste domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é extremamente importante para o Alvinegro de Porangabuçu em suas pretensões na competição.

Atualmente, o clube soma 36 pontos após 24 jogos e está a seis pontos do G-4. A necessidade se tornou ainda mais urgente após a vitória do Vila Nova sobre o CRB na abertura da 25ª rodada. Os goianos estão na 4ª posição com 42 pontos.

Esta é apenas a 2ª vez que os dois times se enfrentam em toda história. A primeira foi nesta temporada, no jogo do 1º turno da Segunda Divisão. Na oportunidade, um jogo de muitas chances, mas também, de inúmeros gols perdidos, encerrando em 0 a 0, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, interior do estado do Paraná.

Nesse cenário, para conseguir a 1ª vitória no embate, o Vovô terá que superar alguns desafios. O Fantasma possui a melhor defesa da competição, com apenas 16 gols sofridos em 13 jogos no certame. Além do mais, o clube é o 4º melhor visitante do torneio.

Em 11 jogos fora de casa, o time sulista conta com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, contabilizando 42% de aproveitamento.



Por outro lado, os comandados de Léo Condé são donos do melhor ataque da Série B, tendo balançado as redes 37 vezes durante o campeonato nacional.

Apesar de estar entre as piores defesas do campeonato, a linha defensiva do Alvinegro mostrou evolução nos últimos três jogos, tendo sofrido apenas um gol. A melhora passa pela presença de Richardson, volante e ídolo da agremiação, que ganhou espaço após a lesão de Lourenço.

Em entrevista coletiva durante a semana, o camisa 26 pontuou o que é necessário para sair vitorioso do Castelão. "É um jogo decisivo, importante. Tivemos a experiência, em outro momento do campeonato, de enfrentarmos esse adversário na casa deles. Sabemos a equipe qualificada que eles têm, um modelo de jogo específico e um trabalho longevo do treinador que está lá. Temos que respeitar muito o nosso adversário e ter tranquilidade para jogar".

Companheiro de Richardson no setor de meio-campo, Lourenço era o único jogador do elenco ainda entregue ao departamento médico. No entanto, o 97 já iniciou a transição, treinou normalmente e está disponível para a partida.

Esta é a principal dúvida na equipe. Caso Léo Condé decida pelo retorno imediato de Lourenço, ele terá de escolher entre Richardson e De Lucca.

Se Condé teve sorte e não terá ausências, o mesmo não pode ser dito de Rafael Guanaes, técnico do Operário. Os paranaenses terão três desfalques: o meia Eduardo Scheit e o atacante Ronaldo — ambos no DM — e o volante Índio, que recebeu terceiro cartão amarelo e ficou suspenso.

Ceará x Operário - Ficha técnica

Ceará:

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé

Operário:

4-3-3: Rafael Santos; Thales Oleques (Sávio), Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito (Pará); Jacy, Vinícius Diniz e Boschilia; Felipe Augusto, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti. Técnico: Rafael Guanaes.

Data: 08/09/2024

Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE

Horário: 16 horas

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo-ES

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues-ES e Pedro Amorim De Freitas-ES

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-RN

Transmissão: Band, Canal GOAT, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO