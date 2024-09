Pol Fernández será reforço do Fortaleza na temporada de 2025

Foto: Staff Images / CONMEBOL Pol Fernández, do Boca Jrs, reforça o Leão em 2025

Em meio à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, com o Fortaleza disputando o título com Botafogo, Palmeiras e Flamengo, a diretoria do Leão do Pici já começou a reforçar o elenco para a próxima temporada. O volante Pol Fernández, do Boca Juniors, assinou pré-contrato com o Tricolor de Aço e defenderá o clube cearense a partir de janeiro de 2025.

As negociações estavam em curso desde agosto, conforme revelado pelo Esportes O POVO. O meio-campista, inclusive, chegou a ser alvo do São Paulo, mas foi o Fortaleza quem conseguiu acertar com o atleta. De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, Pol Fernández chegará a equipe leonina no dia 1° de janeiro, como agente livre.

O Fortaleza será o segundo clube estrangeiro da carreira do meio-campista de 32 anos. Em 2019 e 2021, atuou pelo Cruz Azul, do México. Revelado pelo Boca Juniors, tem passagens ainda pelo Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing, da Argentina.

Na carreira, tem 11 títulos conquistados, entre eles o tricampeonato da Liga Profesional (Campeonato Argentino), o bicampeonato da Copa da Liga Argentina, além da Leagues Cup e do Campeonato Mexicano.

Nos xeneizes desde 2022, atuou em 128 partidas, com seis gols e seis assistências registradas. Em 2024, são 31 confrontos disputados, com um passe para gol.

Pol encarou o Fortaleza nos dois duelos pela Sul-Americana. No jogo da ida, no Castelão, ele foi titular. Na segunda partida, em Buenos Aires, entrou no segundo tempo.

O argentino é a primeira contratação visando o ano de 2025. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa, revelou que o Leão monitora e conversa com nomes para a próxima temporada.

No período recente para contratações, que se encerrou na última segunda-feira, 2, o Tricolor se reforçou com o goleiro Magrão e o lateral-direito Mancuso. Mas algumas tentativas que não se concretizaram já deixam possibilidades abertas para o ano que vem. As tratativas são conduzidas pelo CEO Marcelo Paz, pelo presidente Alex Santiago e pelo próprio Bruno Costa.

"A janela de 2025 de contratação já começou há muito tempo. A montagem de elenco de 2025 já vem sendo feita há bastante tempo, começou nas outras janelas, com as contratações de contratos mais longos, com as renovações que estão sendo feitas e com atletas que já estão sendo monitorados e já estamos conversando visando 2025. É um processo contínuo", explicou Bruno Costa.

"Têm vários jogadores que o Fortaleza monitora. Todo clube inteligente, com planejamento, trabalha com jogadores... Você tem uma lista: jogador terminando contrato no final do ano, jogador com contrato terminando em um ano, jogador terminando contrato em um ano e meio. Jogador terminando no final de 2025, quando chegar em dezembro, você já tem condição de chegar para esse jogador, o custo desse atleta baixa...", ponderou o executivo de futebol, sem citar nomes.