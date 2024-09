Ceará bate Operário em Castelão lotado e cola no G-4 da Série B

Foto: Aurélio Alves/O POVO Ceará SC x Operário - 08/09/2023 - Arena Castelão - 25° rodada da Série B 2024

Em clima de final, com mais de 47.123 mil torcedores na Arena Castelão, o Ceará venceu o Operário-PR por 2 a 1, neste domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, assumiu a 5ª posição e encurtou a distância para o G-4 de seis para três pontos. Aylon e Erick Pulga marcaram para o Vovô, enquanto Daniel Lima para o Fantasma.

Com o triunfo em casa, o escrete cearense alcançou 39 pontos em 25 partidas e aumentou para quatro partidas a sequência invicta atual.

Para conquistar o resultado positivo, no entanto, o Ceará contou com a sorte, sobretudo no primeiro tempo, após 50 minutos com pouquíssima inspiração. Com a escalação base de Léo Condé, o time iniciou pressionando o Operário, mas, com o passar do tempo, viu a equipe visitante dominar as ações do confronto e ter mais a posse de bola.

Enfrentando a melhor defesa da Série B, o Vozão precisou mudar a estratégia, sem forçar tanto o avanço pelos lados. Era por dentro que o elenco alvinegro buscava criar chances, com Lucas Mugni mais avançado, próximo do trio ofensivo.

Ainda assim, os erros de passes sobressaíam. Encaixotado na marcação, o time optou por recuar para, a partir de lançamentos, explorar as costas da marcação.

Aos 42 minutos, a falha do goleiro Rafael Santos colocou o Vovô em vantagem. Após receber de Lucas Mugni, Erick Pulga cruzou e o arqueiro entregou nos pés de Aylon, para o camisa 11 marcar pela sexta vez nos últimos nove jogos.

A equipe visitante, embora mantivesse a posse de bola, criou poucas oportunidades. Willian Machado, zagueiro da equipe paranaense, até balançou a rede de Richard, mas o defensor cometeu falta em Richardson na jogada. A infração foi assinalada pela arbitragem, que anulou o tento.

No segundo tempo, o Fantasma passou a ocupar mais a fase ofensiva para buscar o empate. Porém, enfrentou uma defesa consistente, sem ceder espaços.

O Ceará, por sua vez, esperava os visitantes errarem para contra-atacar. Mais organizado ofensivamente, passou a enfileirar oportunidades claras de ampliar o marcador. Aos 17 minutos, Rafael Santos parou os arremates de Saulo Mineiro e De Lucca. Depois, aos 27, defendeu a finalização de Recalde.

O arqueiro, porém, foi superado por Erick Pulga aos 28 minutos, após o ponta-esquerda receber cruzamento de Talisson e cabecear encobrindo o camisa 1 do Operário.

A vantagem construída trouxe alívio para as arquibancadas. Os presentes no Castelão utilizaram os minutos finais para entoarem cânticos de apoio ao Alvinegro de Porangabuçu: "Vamos subir, Vovô".

Este, inclusive, foi o penúltimo jogo do Ceará em solo cearense. Pela frente, a equipe de Léo Condé terá Chapecoense e Coritiba como adversários, atuando em Santa Catarina e no Paraná.

Antes do apito final, o Ceará, em uma desatenção defensiva, foi vazado aos 50 minutos, com Daniel Lima finalizando na saída de Richard.

Após o gol, uma confusão generalizada. Talisson foi lançado em velocidade, Rafael Santos cometeu a falta e foi expulso. Saulo Mineiro comemorou e os atletas do Operário-PR partiram para cima. A briga resultou na expulsão do camisa 73 e nos amarelos para Jean Irmer, do Ceará, e Daniel Lima, do Fantasma.

Na saída do campo, Saulo recebeu um tapa de Renato Rodrigues. O camisa 7 também recebeu vermelho, após checagem no VAR.

Ficha técnica: Ceará 2 x 1 Operário

Ceará:

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (Lourenço), De Lucca (Jean Irmer) e Lucas Mugni (Recalde); Aylon (Lucas Rian), Erick Pulga (Talisson) e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé

Operário:

4-3-3: Rafael Santos; Thales Oleques, Alemão, Willian Machado e Pará; Jacy (Rodrigo), Vinícius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilia (Rodrigo Farofa); Felipe Augusto, Maxwell (Felipe Claudino) e Vinícius Mingotti (Daniel Lima). Técnico: Rafael Guanaes.

Gols: Aylon (Ceará), Erick Pulga (Ceará) e Daniel Lima (Operário)

Cartões amarelos (Ceará): Richardson, Matheus Bahia, Matheus Felipe, David Ricardo e Jean Irmer

Cartões Amarelos (Operário): Jacy, Vinícius Diniz, Rodrigo, Willian Machado e Daniel Lima

Cartões vermelhos: Saulo Mineiro (Ceará - 2 amarelos), Rafael Santos (Operário - expulsão direta) e Maxwell (Operário - expulsão direta, fora do campo)

Data: 08/09/2024

Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE

Horário: 16 horas

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo-ES

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues-ES e Pedro Amorim De Freitas-ES

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-RN