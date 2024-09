Gabriel Magalhães celebra oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira: "É um sonho"

Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Gabriel Magalhães foi titular do Brasil contra o Equador

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, falou neste domingo em coletiva de imprensa sobre a sensação de vestir a camisa da Seleção Brasileira e admitiu ser um sonho que está sendo realizado. O defensor foi titular na vitória sobre o Equador por 1 a 0, na sexta-feira (6), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Com certeza é um sonho. Acredito que cada momento aqui é um sonho que estou vivendo. Um sonho para mim, para minha família e para os meus amigos. E cada dia aqui dentro é um sonho virando realidade. Então, fico muito feliz de estar aqui", disse.

Outro ponto comentado por Gabriel durante a coletiva foi seu retorno à Seleção após estar ausente na Copa do Mundo de 2022. Na época, antes do torneio, o jogador de 26 anos havia pedido a liberação de amistosos para acompanhar o nascimento do seu filho. Posteriormente, Juninho, antigo coordenador da equipe nacional, revelou que o atleta "perdeu pontos" na disputa por uma vaga para a competição.

"Não levei para o lado pessoal. Sei do meu potencial. Acho que só trabalhando poderia estar aqui novamente, foi o que fiz. Trabalhei muito, procurei dar o meu melhor para novamente vestir a camisa da Seleção Brasileira. Então, fico muito feliz em poder estar aqui, ter jogado. Infelizmente, tive uma lesão no último jogo da Premier League da temporada passada, mas mesmo assim estava com o grupo (durante a Copa América) e procurei estar apto o mais rápido possível. Se o professor Dorival precisasse de mim, eu estava disposto. Enfim, acredito que é resultado de muito trabalho", relatou Magalhães.

Apesar do resultado positivo contra o Equador, o Brasil sofreu algumas críticas sobre o desempenho da equipe. Porém, o zagueiro ressalta que o principal objetivo no momento são as vitórias.

"O que nós queremos é primeiro vencer e, com certeza, dar alegria para o povo brasileiro. O futebol hoje não é só jogar bonito, é resultado. Obviamente, vai ter jogo que você ganha de 1 a 0 sem jogar bem e vai ter jogo que você vai jogar bem e não ganhar. Isso é o futebol. Ter um pouco de paciência. É um novo ciclo, dar tempo para nos adaptarmos e o mais importante é o resultado para colocar a Seleção onde deve estar."

O Brasil volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Gabriel Magalhães também comentou como está sendo a preparação para a partida.

"É um tempo curto. Temos que fazer ajustes rápidos, mas já temos em mente o que o professor quer, nós colocamos dentro de campo. Ainda temos dois dias para mentalizar e focar no próximo jogo, que é muito importante", afirmou.