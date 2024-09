Após mais de dois meses afastado, Calebe deve ficar à disposição do Fortaleza contra Inter

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Calebe fica novamente à disposição para atuar pelo Leão

Após quase 80 dias sem participar de um jogo oficial, o meio-campista Calebe está próximo de retornar. O camisa 10 do Fortaleza, que finalizou o processo de fortalecimento muscular e vinha treinando com o elenco nas últimas semanas, deve viajar para Porto Alegre (RS) e figurar entre os relacionados para a partida contra o Internacional, amanhã, pela Série A.



A última vez que Calebe entrou em campo pelo Tricolor do Pici foi no dia 23 de junho, no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o meia foi colocado por Vojvoda aos 32 minutos do segundo tempo, mas precisou ser substituído aos 42 por lesão. Desde então, ficou afastado.



Neste intervalo de tempo, o Fortaleza passou a divulgar a situação de Calebe no boletim médico antes das partidas como “em processo de fortalecimento muscular”, trabalho específico feito com o meia por cerca de dois meses para evitar novas lesões. Essa informação foi compartilhada pelo clube até o jogo contra o Corinthians, no dia 25 de agosto.



Contra o Botafogo, último embate do time cearense antes da parada para a Data Fifa, Calebe completou 55 jogos como desfalque do Tricolor desde que chegou ao clube, no início de 2023. Na temporada passada, as lesões tiraram o camisa 10 de momentos decisivos, como a final da Sula. Neste ano, o meia ficou fora de todos os jogos do torneio continental e também do segundo duelo da final do Campeonato Cearense.



"É o camisa 10 do time, foi dada essa camisa e essa responsabilidade para ele. Mas a gente não joga essa responsabilidade para o Calebe, a torcida não deve jogar essa responsabilidade para o Calebe. Ele é um ser humano formidável. Ele sofre mais do que todo mundo por não poder estar dentro de campo ajudando", destacou o executivo de futebol Bruno Costa, em entrevista exclusiva ao O POVO.

A atual temporada do meia não tem sido fácil. No primeiro jogo da final do Estadual, realizado no dia 30 de março, Calebe deixou o campo lesionado e ficou 80 dias no departamento médico antes de retornar contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O jogador chegou a buscar ajuda de um profissional especializado em prevenção de lesões no futebol, que atuou em conjunto com os departamentos de fisiologia, nutrição e fisioterapia do clube do Pici.



No segundo jogo após seu retorno, entretanto, Calebe se lesionou, diante do Atlético-MG, como citado anteriormente. Neste ano, o meia participou de apenas 12 das 57 partidas que o Fortaleza disputou — o que representa 21% dos jogos. Em números, contribuiu com dois gols e não deu nenhuma assistência.

"Vamos desfrutar, pois ele é um jogador raro no futebol brasileiro, a gente tem que aproveitar um atleta com tanta qualidade, com tantas valências, um atleta tão intuitivo como o Calebe. Um atleta que cria e faz algo diferente no terço final de campo. [...] Só de você ter o Calebe no banco, de ter o Calebe disponível para 15 ou 20 minutos. [...] O Calebe é diferente", enfatizou Bruno Costa.