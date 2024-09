Brasil visita o Paraguai em busca da segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Endrick deve voltar a ser titular no ataque da Amarelinha

Após vencer o Equador na última sexta-feira, 6, e superar a sequência de quatro jogos sem vencer nas Eliminatórias — um empate e três derrotas —, o Brasil entra em campo novamente hoje, contra o Paraguai, às 21h30min (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, capital paraguaia.

Quarto lugar na tabela de classificação, com 10 pontos, a Amarelinha tenta mais um triunfo no certame para encerrar a atual Data Fifa melhor colocado no torneio classificatório à próxima Copa do Mundo.

Mesmo diante da atuação aquém diante dos equatorianos, o técnico Dorival Júnior deve mexer em apenas um peça em relação ao time titular no último embate: Luiz Henrique dá lugar a Endrick. O jovem atacante do Real Madrid ficou banco de reservas frente La Tricolor e não entrou em campo. Agora, contra La Albirroja, formará trio de ataque com Rodrygo e Vinicius Júnior, seus companheiros de clube.

Quem também estará presente na onzena inicial é o volante André. Ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton-ING, o meio-campista, em entrevista pré-jogo, falou sobre o momento da Canarinho.

"Tem alguns jogos hoje que são complicados, ainda mais aqui no Brasil. Algumas seleções chegam com esquema defensiva muito fechado. O Equador, por exemplo, veio com linha de cinco, tirando a liberdade dos pontas. Eles sempre chegavam junto e as equipes ficam bem fechadas, o que dificulta um pouco", disse o camisa 18.

Com o confronto fora de casa, André crê em um duelo mais aberto e que o Brasil pode ter vantagem neste cenário. "Acho que eles vão tentar subir a pressão e acredito que o professor Dorival vai nos dar alternativas. É difícil marcar a nossa equipe, temos jogadores de extrema velocidade no ataque, e acho que nosso time consegue causar essa dúvida. Se subirem para pressionar, vão dar espaços para o Vini, o Rodrygo, o Luiz (Henrique) Temos que estar preparados", ponderou o volante.

Para a Amarelinha, jogar contra o rival de hoje não vem sendo empecilho. Ao pisar no gramado do Defensores Del Chaco, o Brasil defenderá um tabu de não perder para o Paraguai que já dura 16 anos.

O último revés foi no dia 15 de junho de 2008, também pelas Eliminatórias. Na ocasião, os paraguaios venceram por 2 a 0. Desde então, já se passaram dez jogos, com 5 vitórias brasileira e cinco empates.

Nesta temporada, os rivais já estiveram frente a frente na Copa América dos Estados Unidos. Na oportunidade, triunfo verde-e-amarelo por 4 a 1, com dois gols de Vinicius Júnior, um de Savinho e outro de Lucas Paquetá.

Se a fase da seleção não é a esperada pelos torcedores, os donos da casa também não passam por bom momento. Na sétima colocação das Eliminatórias, estão atualmente na zona que leva até a repescagem ao próximo Mundial, competição para a qual não se classificam desde 2010.

Paraguai x Brasil

Paraguai

4-3-3: Gatito Fernández; Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Alderete; Adrián Cubas, Bobadilla e Diego Gómez; Almirón, Julio Enciso e Isidro Pitta. Téc: Gustavo Alfaro

Brasil

4-3-3: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Endrick. Téc: Dorival Júnior

Local: Defensores Del Chaco, em Assunção-PAR

Data: 10/9/2024

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte-URU

Assistentes: Nicolás Taran-URU e Andrés Nievas-URU

VAR: Javier Feres-URU

Transmissão: TV Globo e Sportv