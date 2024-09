Choro e comoção: como time amador de Quixeramobim soube que não poderá ir à Copinha

Foto: Divulgação/ Luciano Coelho Time do Juventus enfrentará o Fortaleza na semifinal do Cearense Sub-20

Semifinalista do Campeonato Cearense sub-20, o Juventus sofreu um baque que comoveu Quixeramobim, cidade do interior do Ceará onde o time está sediado. O clube amador descobriu, por meio de uma reportagem do O POVO, que não poderá disputar a Copinha de 2025 por não ter vínculo profissional com a Federação Cearense de Futebol (FCF).

Conforme previsto no regulamento, os semifinalistas dos Estaduais sub-20 asseguram vaga para o principal torneio de base do Brasil, algo que o Juventus alcançou ao derrotar o Floresta nas quartas de final. Luciano Coelho, dono do time, entretanto, não imaginava que a alegria pelo feito — definido como "histórico" por ele — viraria um abalo emocional.

Não apenas para os jogadores, que choraram e se revoltaram após a notícia de que não disputariam a Copinha do próximo ano, mas também para os habitantes de Quixeramobim, que se comoveram com a situação. Luciano Coelho ressaltou, ao O POVO, que os familiares dos atletas ficaram “abalados”.

“Quixeramobim tem uma população de quase 90 mil habitantes, e isso mexeu com a sociedade local. Foi horrível (descobrir que não iriam para a Copinha). Uma comoção e muita revolta. Os atletas choraram e tem sido muito ruim para o emocional deles”, contou o dirigente.

Apesar do choque, o Juventus tem o Fortaleza como adversário na semifinal do Cearense sub-20. Serão dois jogos, de ida e volta, ambos no Presidente Vargas. Luciano contou que as pessoas responsáveis pelo time estão fazendo um trabalho emocional com os atletas para “eles não se entregarem”.

Em contato com O POVO, a Federação Paulista de Futebol (FPF) explicou que “o critério que prevê que a agremiação deve estar filiada como Clube Profissional em sua federação local e vinculado à CBF é vigente há mais de uma década na Copa São Paulo”.

Sobre a possibilidade do Juventus ser vinculado profissionalmente à FCF, Luciano disse que até seria possível, mas que ainda não é “o tempo certo” para assumir outro patamar financeiro, já que o custo é elevado para realizar a operação. Atualmente, o clube é somente filiado à FCF.

Assim, um time amador como o Juventus só pode disputar competições de base no Estado. Por entender que um torneio como a Copa São Paulo deveria priorizar o lado social, Luciano prometeu se unir a outros times amadores pelo Brasil que vivem um contexto semelhante ao do Juventus e organizar um protesto contra a Federação Paulista para que o critério seja revisto.

“Acho um desserviço aos jovens do nosso país. Eu vou liderar um movimento nacional contra isso. Já estou procurando os times prejudicados. Cadê o lado social? Milhares de jovens tiveram seus sonhos interrompidos”, desabafou.

Juventus foi criado no bairro Papicu na década de 1970

Luciano Coelho é um dos quatro irmãos que participaram da fundação do Juventus. A ideia de criar um time surgiu na década de 1970, no bairro Papicu, em Fortaleza, onde moravam na época. Desde 2001, o clube amador participa de competições de base da FCF e segue com o projeto firme até os dias atuais.

Em 2014, o Juventus se sagrou campeão feminino cearense, título que Luciano cita com orgulho.