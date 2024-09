Brasil tem noite ruim, cria pouco e perde por 1 a 0 para o Paraguai nas Eliminatórias

Foto: Daniel Duarte / AFP Rodrygo, do Brasil, disputando espaço com Almirón, do Paraguai

Com direito a "olé" da torcida do Paraguai, o Brasil foi derrotado pelos donos da casa por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 10, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, capital paraguaia, pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O gol do duelo foi marcado por Diego Gómez, ainda no etapa inicial.

O resultado deixa o time brasileiro na 5º posição do torneio, com apenas 10 pontos somados. O time comandado por Dorival Júnior só volta a campo no dia 10 de outubro, quando enfrenta o Chile, no Estádio Nacional, em Santiago-CHI.

Paraguai 1x0 Brasil | O jogo

O primeiro tempo brasileiro pode ser resumido em posse de bola elevada, mas objetividade praticamente nula. Em determinado momento do confronto, o Brasil chegou a ter 80% de domínios nos passes, mas as finalizações não existiam, uma vez que a forte defesa paraguaia barrava qualquer possibilidade de conclusão das jogadas.



A mudança no ataque em relação ao último jogo — vitória contra o Equador — não mudou em nada a inércia do sistema ofensivo. Vinicius Júnior, mais uma vez, pouco fez. Endrick, preso na zaga do Paraguai, em nada acrescentou. Rodrygo era o único que buscava criar algo. Mas coisa alguma foi feita.

Bem postado no Defensores Del Chaco e com forte apoio da torcida, foi La Albirroja que teve a primeira chance do jogo. Para azar da Canarinho, foi o gol. Aos 18 minutos, depois de bola rebatida pela defesa verde e amarela, Diego Gómez ficou sozinho na entrada da área, chegou a errar o domínio inicial, mas conseguiu corrigir e, de três dedos, tirou o zero do placar.

A postura natural de qualquer equipe quando sofre um tento e precisa do resultado positivo é correr atrás do prejuízo e criar oportunidades. Não foi isso que se viu no Brasil. Depois da derrota parcial, apenas um chute contra a trave rival. Com 25 minutos no relógio, Endrick escapou pela direita, passou Vini Jr, que tocou para Arana deixar tudo igual. Junior Alonso, zagueiro do Paraguai, evitou que seu companheiro de time — jogam juntos no Atlético-MG — deixasse tudo igual.

No retorno a etapa final, Dorival Júnior buscou corrigir os erros e energizar a equipe. Para isso, pôs em campo atletas como João Pedro, do Brighton-ING e Luiz Henrique, do Botafogo. Logo de cara, a pentacampeã mundial teve um grande lance para igualar as forças.

Rodrygo recebeu com base de João Pedro, infiltrou entres os zagueiro do Paraguai, ficou com a meta adversária a mercê, mas isolou, mandando a bola na arquibancada.

O Paraguai seguia com sua filosofia de jogo que já era prevista em sua escalação, apresentada com cinco homens de meio. Se protegendo bem e apostando em jogadas de contra-ataque. Pitta, que atua no Cuiabá, era a principal valvúla e incomodava a dupla Gabriel Magalhães e Marquinhos.



Foi nesse cenário que a seleção brasileira teve mais uma atuação aquém do esperado, pouco criou e voltou a ser derrotada pelo Paraguai após 16 anos de tabu.

Paraguai 1x0 Brasil

Paraguai x Brasil

Paraguai

4-5-1: Gatito; Cáceres, Balbuena, Junior Alonso e Alderete (Velázquez); Bobadilla, Diego Gómez (Sosa), Villasanti, Almirón (Cuenca) e Enciso (Riveros); Pitta (Arce). Técnico: Gustavo Alfarto

Brasil:

4-3-3: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana (Estevão); André, Bruno Guimarães (Luiz Henrique) e Paquetá (Gerson); Rodrygo (Lucas Moura), Endrick (João Pedro), Vini Jr. Técnico: Dorival Júnio r

Data: 10/09/2024

Local: Defensores Del Chaco, em Assunção-PAR

Árbitro: Andrés Matonte-URU

Assistentes: Andres Nievas-URU e Javier Feres-URU

Gol: Diego Gómez (18'1T)

Cartões amarelos: Junior Alonso, Bobadilla, Almirón e Diego Gómez (PAR); Lucas Paquetá (BRA)