Corinthians x Juventude e Athletico-PR x Vasco define primeiros semifinalistas na Copa do Brasil

Foto: Divulgação / CBF Copa do Brasil: torneio mais "rico" do País

Os dois primeiros semifinalistas da Copa do Brasil 2024 serão conhecidos hoje. Tomado pela euforia do anúncio da contratação do atacante holandês Memphis Depay, o torcedor do Corinthians sonha com dias melhores, mas restam muitos passos para transformar a atual realidade do clube. A missão mais urgente é passar pelo Juventude no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21 horas desta quarta-feira, na Neo Química Arena, depois da derrota por 2 a 1 no Alfredo Jaconi.

Já Athletico-PR e Vasco se enfrentam na Ligga, em Curitiba (PR), às 21h30min. Na ida, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o Cruzmaltino venceu por 2 a 1.

Os times que avançarem levam uma bolada de R$ 9,45 milhões em premiação, cada. Os cruzamentos de semifinal também já estão definidos.

Quem avançar entre Corinthians e Juventude, encara o vencedor de Flamengo x Bahia, que se enfrentam amanhã, às 21h45min, no Maracanã. Na ida, o Rubro-negro carioca venceu por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Já quem triunfar entre Athletico-PR e Vasco da Gama pega o sobrevivente do duelo Atlético-MG x São Paulo, marcado para amanhã, também às 21h45min, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Na ida, no Morumbi, em São Paulo (SP), o Galo venceu por 1 a 0.

A Copa do Brasil é o torneio de maior premiação financeira do País. Apenas pela vitória na final, o time campeão leva R$ 73,5 milhões, acumulando R$ 90 milhões ao todo.

Ceará e Fortaleza foram eliminados ainda na terceira fase, por CRB e Vasco, respectivamente. (Com Agência Estado)