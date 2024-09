Fortaleza visita Inter em jogo atrasado querendo retomar liderança da Série A

Foto: Thiago Gadelha / AFP Goleiro João Ricardo é um dos destaques do Fortaleza na Série A

Após dez dias, o Fortaleza retoma a rotina de jogos e tem o Internacional como primeiro desafio de uma sequência intensa que terá pela frente em setembro, marcada por seis confrontos em 18 dias. O encontro com o clube gaúcho acontece nesta quarta-feira, 11, às 19h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Brigando pelo título da competição nacional, o Tricolor do Pici enfrenta uma partida de enorme importância. Isso porque, em caso de vitória sobre o Colorado, os comandados de Vojvoda retomam a liderança, posto que foi perdido na rodada passada para o Botafogo — que tem dois pontos de vantagem em relação ao Leão, porém com uma partida a mais.

Adversário do time cearense, o Inter ainda busca se estabilizar no torneio e apresenta campanha mediana, algo potencializado, também, pela catástrofe causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano. Embora seja o 10º colocado, o Colorado vive momento mais estável e chega para o embate com apenas uma derrota em oito jogos, além de três vitórias e cinco empates.

“Não é novidade, estamos indo jogo a jogo, já tem um período que estamos sem atuar, dez dias desde a última partida, agora é focar nesse jogo do Internacional, um jogo atrasado do primeiro turno ainda. Esperamos fazer uma grande partida e buscar o resultado positivo, que é a vitória, que nos vai levar de volta à liderança do campeonato”, disse Felipe Jonatan antes do embarque do Fortaleza em voo fretado.

Se o Inter vive fase estável, o Leão tem se notabilizado como a maior sensação do Brasileirão. Antes de ser derrotado pelo Botafogo no Nilton Santos, o escrete vermelho-azul-e-branco embalou incríveis dez jogos de invencibilidade na Série A, recorte em que conquistou nove triunfos e um empate. A ascensão colocou o clube em evidência nacional — para além de fatores de campo, o Tricolor também enfrenta discrepância financeira e a logística com mais tempo de voos da elite nacional.

Será a 13ª vez que o Fortaleza visita o Internacional na história. O retrospecto não é positivo, afinal são oito vitórias do Colorado neste recorte de duelos. A memória recente da torcida tricolor, entretanto, não é ruim, já que na temporada passado o Leão quebrou o tabu e venceu o rival gaúcho no Beira-Rio pela primeira vez, por 1 a 0, pelo Brasileiro.

Para a partida, os dois treinadores, Juan Pablo Vojvoda e Roger Machado, terão desfalques por conta da Data Fifa. Pelo lado tricolor, Kervin e Kuscevic — este com chance de integrar o elenco a tempo de jogar — estão defendendo a seleção venezuelana e chilena, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Além disso, o Leão também não contará com outros quatro atletas: Tomás Cardona, suspenso; Pacheco, Rossetto e Santos, lesionados. Em contraponto, o meia Calebe retorna após 80 dias afastado. Marinho, recuperado de lesão, é outro que reforçará o plantel no confronto.

Pelo lado colorado, o goleiro Rochet, defendendo o Uruguai, e os atacantes Enner Valencia, pelo Equador, e Borré, pela Colômbia, serão desfalques. Outra ausência é Wesley, vice-artilheiro do time, que está suspenso.



Internacional x Fortaleza: ficha técnica

Internacional

4-5-1: Anthoni; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario. Téc: Roger Machado

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Pikachu. Téc: Vojvoda

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Data: quarta-feira, 11

Horário: 19h30min

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann/PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Henrique Neu Ribeiro/SC

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/PE

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Amazon Prime, Globo, Premiere e Sportv