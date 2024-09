Rafinha cita emoção da família ao acertar com Ceará e comenta superações para progredir na carreira

Foto: Gledson Jorge/Ceará SC Meia-atacante Rafinha foi apresentado oficialmente no Ceará SC

Dono de uma história da vida inspiradora, o meia Rafinha precisou superar as dificuldades familiares para conseguir realizar o sonho de seguir a carreira como atleta profissional. Em coletiva de apresentação ontem, o camisa 18 comentou sobre a ansiedade para estrear pelo Ceará, sobre a emoção da família ao receber a informação que viria morar em Fortaleza e sobre o desejo de ser espelho para o filho Lorenzo, de 3 anos.

Durante a fala, relatou o período de dificuldade após a saída do Grêmio-RS, onde foi atleta das categorias de base entre 2019 e 2021. Uma negociação com um clube da Suécia estava em curso, mas um atraso do Tricolor Gaúcho deixou o atleta parado por um mês. Neste período, precisou vender pipa e lavar carros com o sogro para conseguir sustentar a família.

“Foi um tempo difícil que vivi na minha vida, mas a motivação sempre foi a minha família que, independentemente de tudo, me deu respaldo para tudo. (Ela) Me deu total apoio. Também tive, infelizmente, algumas particularidades na família, mas nunca pendeu para o lado ruim, sim para o lado bom. Acredito que um homem, para se tornar homem, tem que ter caráter, e eu tive. E principalmente o apoio da família. Estou em um clube gigantesco, espero agarrar as minhas oportunidades com unhas e dentes e poder retribuir tudo que venho vivenciado”, iniciou o meia-atacante, em coletiva.

“No momento que estive parado, tive muitas dificuldades, dentre elas a parte financeira, porque muitas vezes meu filho precisaria tomar um leite ou comprar um pão e não tínhamos tanta condição. Na minha cidade, infelizmente, parte da família… Enfim, também não quis pender para esse lado, porque queria ser o espelho do meu filho futuramente. O que eu fazia? Lavava carro com meu sogro e vendia pipa. Conseguia tirar uma renda e ajudar a minha família”, completou Rafinha.

O camisa 18 descreveu como “sonho” a chegada ao clube alvinegro. Segundo ele, a notícia emocionou a mãe e a esposa dele. O desejo de Rafinha está em retribuir em campo o carinho recebido, entendendo que precisa dosar a ansiedade para conseguir agregar ao elenco.

“Quando falei para a minha mãe a primeira vez, ela não acreditou. O Ceará é gigantesco, né? É um dos maiores clubes do Brasil. É uma das maiores médias de público do País. Vem batendo seus próprios recordes. Estou vivendo um sonho, a ficha só vai cair quando (eu) pôr a camisa e entrar em campo. A notícia foi a melhor possível, minha mãe chorou, minha mulher chorou. Só quero retribuir todo esse carinho e recepção também do torcedor, dentro de campo”, comentou.