Brasileiro sub-20: "Leãozinho" encara o Cruzeiro por vaga na final

Foto: João Moura / Fortaleza EC Leãozinho eliminou o Flamengo nas quartas

O Fortaleza entra em campo pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, diante do Cruzeiro-MG, hoje, às 16h30min, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O duelo será em jogo único, portanto, quem vencer está na final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O adversário de quem avançar à grande final será o Palmeiras-SP, que bateu o Athletico-PR pelo placar de 3 a 1, em embate disputado nessa quarta-feira, 11.

Na fase de classificação, o Tricolor do Pici terminou na 7ª colocação com 22 pontos, tendo conquistado nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Nas quartas de final, de cara, o Leãozinho teve pela frente o Flamengo-RJ, atual campeão mundial da categoria.

Mesmo assim, o Leãozinho repetiu o feito da fase inicial — quando venceu por 3 a 0 no Rio de Janeiro — e saiu vitorioso, desta vez por 1 a 0, com de Kauê Canela, na reta final do confronto.

O técnico Léo Porto comentou sobre a preparação para a partida decisiva, pregando respeito ao clube mineiro.

"Fizemos uma boa preparação, a equipe está bem preparada. Sabemos da dificuldade de enfrentar o Cruzeiro, mas a expectativa é boa. Foi uma boa competição, até aqui. Mas temos condição de fazer um jogo e ter um dia muito bom", pontuou.

Gerente de base do Fortaleza, Erisson Matias, conversou com o Esportes O POVO, e destacou o desenvolvimento do clube até chegar ao estágio atual. "O planejamento dessa temporada começou ano passado. Nós tínhamos certeza que o processo de captação ia ser determinante para o sucesso".



"Os atletas que estão aí, muitos deles foram captados na Copa São Paulo (de futebol júnior) e através de análise de mercado. (...) Sabemos da dificuldade do Campeonato Brasileiro, tínhamos o objetivo de passar de fase, estamos avançando e, agora, estamos na semifinal em um jogo histórico e inédito para o futebol cearense", finalizou.