COB anuncia duas chapas na disputa pela presidência

Foto: Wander Roberto/COB Paulo Wanderley, presidente do COB, tenta reeleição e encara polêmica sobre validade de nova candidatura

A eleição para a presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB), neste ano, terá apenas dois candidatos: Paulo Wanderley, que tentará a reeleição, e Marco La Porta. As candidaturas foram inscritas na terça-feira e foram divulgadas de forma oficial ontem. A eleição será em 3 de outubro.

Curiosamente, a disputa vai reunir dois candidatos que estavam juntos no pleito anterior, em 2020. Há quatro anos, La Porta era o vice de Paulo Wanderley. Os dois tinham um acordo para La Porta se tornar o sucessor natural do presidente atual na eleição deste ano. Porém, Paulo Wanderley decidiu tentar a reeleição.

Assim, La Porta deixou suas funções no COB em março, seguindo o prazo exigido pelas regras eleitorais para se tornar elegível no pleito de outubro. Yane Marques, medalhista de bronze no pentatlo moderno na Olimpíada de Londres-2012, será sua vice. Pela chapa do atual presidente, Alberto Maciel Júnior será o candidato a vice.

O acordo entre Paulo Wanderley e La Porta tinha como fundamento as regras eleitorais, que preveem apenas uma reeleição, de acordo com Lei Pelé, de 1998. O atual presidente do COB disputa seu segundo pleito para o cargo. Mas, se for eleito, estará em seu terceiro mandato.

Isso acontece porque ele se tornou presidente pela primeira vez em 2017 ao assumir o cargo em substituição a Carlos Arthur Nuzman, afastado da presidência sob acusação de corrupção, por uma suposta compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Desta forma, Paulo Wanderley alega que esta é a sua primeira tentativa de se reeleger. Nas redes sociais, já há movimentação para contestar a candidatura do atual presidente.

A eleição está marcada para 3 de outubro na Assembleia Geral, a ser realizada no auditório do Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.