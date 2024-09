Fortaleza perde para o Inter e falha em tentativa de retomar liderança da Série A

Foto: EDU ANDRADE/Estadão Conteúdo Internacional fez valer o mando de campo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Em noite de pouca inspiração ofensiva, o Fortaleza perdeu para o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada, e amargou o segundo revés consecutivo na Série A. Com o resultado, o Leão desperdiçou a chance de retomar a liderança da tabela e segue na segunda colocação, dois pontos abaixo do Botafogo.

O primeiro tempo do Fortaleza foi de altos e baixos. No recorte inicial da partida, o clube cearense, sem criatividade e extremamente recuado, acabou sendo facilmente dominado pelo Internacional, que mostrou mais organização, volume de jogo e objetividade. A superioridade do Colorado durou cerca de 30 minutos.

Neste período, os donos da casa balançaram as redes do Tricolor do Pici em duas ocasiões. A primeira, aos sete minutos, com Alario, não valeu — o bandeirinha, acertadamente, assinalou impedimento. A segunda, ocorreu aos 20, desta vez em chance validada. Gol de Alan Patrick, que acertou um belo chute da entrada da área após boa troca de passes.

A postura do Fortaleza, antes preso em seu campo defensivo e sem nenhum repertório com a bola no pé, a não ser pelas tentativas falhas de lançamentos para o isolado Lucero, mudou nos 15 minutos finais da primeira etapa. O Leão passou a trabalhar jogadas de pé em pé, com velocidade nas articulações, e desestabilizou a marcação do Inter.

O fato de o time cearense ter abdicado da posse no início do jogo criou um cenário muito confortável para o Colorado do ponto de vista defensivo. A partir do momento que o Fortaleza tomou conta do meio e explorou a linha de fundo com triangulações, o clube gaúcho se perdeu em campo, ficou acuado em sua própria área e sofreu com o ímpeto do Fortaleza.

O empate tricolor veio aos 47, após cobrança de falta e falha do goleiro Anthoni, que soltou a bola no pé de Titi. O zagueiro, com estilo, finalizou bonito para o gol. A famosa — e temida — “lei do ex” não falhou. Antes, aos 44, Lucas Sasha quase marcou um tento de placa, mas o voleio do camisa 88 passou rente à trave.

No segundo tempo, o confronto, mais truncado e de pouco espaço, não teve grandes emoções até os 35 minutos. O Fortaleza, embora priorizasse a organização defensiva — o que envolve não se expor desnecessariamente —, não abdicou de jogar por completo, erro que havia cometido em determinado período da etapa inicial.

Ainda assim, o Tricolor foi pouco efetivo nas vezes que se arriscou no ataque. A equipe parecia confortável com o ritmo que estava a partida: lento e morno, já que o Internacional também não conseguia criar grandes situações de perigo. Da beira do campo, Vojvoda não estava satisfeito. O treinador clamou, por diversas vezes, o pedido de “vamos ganhar”.

Em campo, porém, foi o Colorado que teve mais ímpeto para buscar o triunfo. Já aos 38 minutos, Alan Patrick cobrou escanteio, a defesa do Fortaleza “bateu cabeça” na marcação, e Gabriel Prado recolocou o Inter em vantagem no placar após aproveitar sobra da bola na pequena área. Brítez, por reclamação, levou vermelho após o lance. O tento deu números finais ao jogo. No Rio de Janeiro, o Botafogo, agora líder em pontos e aproveitamento, comemora.



Internacional x Fortaleza: ficha técnica

Internacional



4-5-1: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Brunno Henrique), Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario (Ricardo Mathias). Téc: Roger Machado

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha (Kayzer), Hércules (Mancuso) e Pochettino (Martínez); Breno Lopes (Machuca), Lucero e Pikachu (Calebe). Téc: Vojvoda



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Data: 11/9/2024

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann/PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Henrique Neu Ribeiro/SC

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/PE

Gols: Alan Patrick (20’ 1T), Titi (47’ 1T) e Gabriel Prado (38’ 2T)

Cartões amarelos: Fernando, Ricardo Mathias (Internacional); Pikachu, Tinga, Martínez (Fortaleza)

Cartão vermelho: Brítez