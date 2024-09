Pulga pode se tornar o maior artilheiro do Ceará em uma temporada desde Arthur Cabral

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Erick Pulga. Ceará x Operário. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B.

Protagonista do Ceará em 2024, o atacante Erick Pulga alcançou a marca de 20 participações diretas em gols ao marcar na vitória contra o Operário-PR por 2 a 1, no último domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B. Mais que isso, o camisa 16 tem a chance de se tornar o maior artilheiro do clube em uma única temporada desde 2019 e entrar no top-5 de artilharia desde 2010.

Com 17 bolas nas redes no ano em 38 partidas, Pulga alcançou a sétima posição entre os artilheiros do Alvinegro desde 2010. O levantamento realizado pelo Esportes O POVO considera atletas que encerraram a temporada como principal goleador do Vovô.

Com mais 13 jogos a disputar pela Segundona, o cearense de 23 anos tem possibilidade de alcançar o top-5 do ranking. Na quinta posição, está o meia-atacante Vina, que, em 2020, marcou 23 gols. Portanto, para alcançar o top-5, Erick Pulga precisa marcar mais sete gols até o término da Série B. O maior artilheiro do Vovô em uma única temporada desde 2019 é Arthur Cabral, com 24 tentos assinalados.

O topo da liderança tem Magno Alves, com 37 bolas nas redes em 2014. No ano anterior, o Magnata marcou 34 gols, ocupando também a vice-liderança. O top-3 é fechado por Mota, que marcou 27 vezes em 2012.

O momento vivido pelo camisa 16 o coloca como um dos principais atletas do Ceará na década atual. Inclusive, o ponta-esquerda está a um gol de igualar a temporada 2023 do xará Erick (atualmente no São Paulo), em que ele marcou 18 gols em 52 partidas pelo Alvinegro.

Diferentemente de outros atletas que atingiram números expressivos, sobretudo os que disputaram a Série B, a história de Erick Pulga pode ter final feliz. O Ceará segue vivo na disputa para retornar à elite do Brasileirão: com 39 pontos, ocupa a quinta colocação, estando a três do G-4.

“Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Meus companheiros sempre me ajudam bastante, todo o coletivo. Nossa defesa também, sem eles, não conseguiríamos fazer os gols. Vem de uma construção para chegar no ataque e fazermos os gols. Espero almejar muitas coisas ainda no Ceará, o principal é o acesso. Não costumo traçar metas, prefiro deixar acontecer", comentou o atacante com exclusividade ao Esportes O POVO.

O ponta-esquerda terá a oportunidade de ampliar os números no próximo domingo, 15, diante da Chapecoense-SC, na Arena Condá, onde o Ceará não vence há 10 anos. Sob o comando de Léo Condé, o camisa 16 passou a ser mais participativo na construção de jogadas, sem abandonar o lado artilheiro. Não à toa, sob comando do treinador mineiro, Pulga marcou seis gols em 11 partidas.

Além de buscar entrar no top-5 da artilharia do Vovô, o camisa 16 está na briga para superar Caio Dantas, do Guarani, entre os artilheiros da Série B. Dos 17 tentos na temporada, oito foram marcados na Segundona, rendendo a Erick Pulga a vice-artilharia da competição — o concorrente direto tem nove.

Artilheiros do Ceará desde 2010



Magno Alves (2014) — 37 gols

Magno Alves (2013) — 34 gols

Mota (2012) — 27 gols

Marcelo Nicácio (2011) e Arthur Cabral (2018) — 24 gols

Vina (2020) — 23 gols

Bill (2016) — 21 gols

Mendoza (2022) — 20 gols Erick (2023) — 18 gols

Erick Pulga (2024) — 17 gols*

Geraldo (2010) e Ricardinho (2015) — 16 gols

*Até agora