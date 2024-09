Richard valoriza sequência do Ceará e diz que sonha com acesso: "Não podemos relaxar"

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Goleiro alvinegro destacou importância do bom momento na Segundona

Invicto há quatro partidas, com três vitórias e um empate, o Ceará visita a Chapecoense no próximo domingo, 15, às 18h30min, na Arena Condá, em Chapecó (SC), visando dar continuidade ao momento positivo vivido na Série B. Em entrevista coletiva ontem à tarde, o goleiro Richard reforçou que o elenco alvinegro “não pode relaxar”.

“É importante (conquistar) as vitórias, traz confiança, a sequência. Mas sabemos também que não podemos parar por aí. Para chegar no G-4, precisamos vencer mais jogos, pontuar. Não podemos relaxar. Acredito que traz mais tranquilidade para trabalhar, mas a confiança tem que estar sendo acrescentada, criada, nos treinamentos”, disse o camisa 1.

No recorte mais recente, o Vovô bateu CRB, Novorizontino e Operário e empatou com o Amazonas. A boa sequência levou a equipe de Porangabuçu à quinta posição da Segundona, com 39 pontos, três a menos do que o Vila Nova, e tem possibilidade de entrar no G-4 ao término da 26ª rodada.

Contra a Chapecoense, o Ceará buscará encerrar o jejum de vitórias em Santa Catarina. A última — e única — vitória conquistada como visitante diante do rival aconteceu há 10 anos, em 2014, pela Copa do Brasil. Desde então, foram quatro confrontos, com duas vitórias do Verdão do Oeste e dois empates.

“Temos que fazer o nosso jogo. Enfrentaremos uma equipe dura, forte fisicamente, nos seus domínios. Mas também temos bons jogadores, grandes valores. Espero que possamos fazer um jogo seguro, organizado, equilibrado como estamos fazendo e voltar de lá, se Deus quiser, com a vitória”, comentou Richard.

Em meio à possibilidade de retornar ao G-4 — o Ceará precisa vencer e torcer por derrota do Vila Nova —, Richard destaca que o técnico Léo Condé pede para o elenco deixar a ansiedade de lado e que o mais importante é estar entre os quatro melhores da Série B ao término da temporada.

“Penso nisso todos os dias (no acesso). Já vivi algumas coisas importantes aqui. Tenho um carinho grande pelo clube, respeito pelo torcedor. Sei o quanto o torcedor gosta, é apaixonado, temos provas disso, não são só nas palavras. No último jogo, mais de 47 mil pessoas, num domingo, onde eles poderiam estar com a família, fazendo outras coisas. Foram fundamentais para o resultado", elogiou o arqueiro alvinegro, exaltando a torcida.

"É uma expectativa grande (o acesso), mas o Condé tem falado muito 'jogo a jogo', focar nesse jogo, deixar essa ansiedade de entrar no G-4, de se preocupar antes das rodadas finais. O importante é estarmos no G-4 no final”, finalizou Richard.