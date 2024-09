Ceará pode terminar 26ª rodada na terceira colocação da Série B; veja cenários

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC David Ricardo é titular na defesa alvinegra

Com a missão de vencer e secar os concorrentes diretos, o Ceará voltar a campo amanhã, diante da Chapecoense, às 18h30min, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 26ª rodada da Série B, em busca de consolidar o bom momento, que inclui três triunfos e um empate nas últimas quatro partidas pelo certame nacional.

De quebra, mesmo jogando fora de casa, a equipe comandada por Léo Condé pode voltar a figurar entre as quatro primeiras colocações do torneio. A missão G-4 começa pelo desafio de bater o Verdão do Oeste. O grupo alvinegro embarcou ontem para o Sul sem o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o volante Richardson e o atacante Saulo Mineiro, suspensos, mas com o meia Rafinha, recém-contratado.

Em caso de triunfo, na melhor das hipóteses, o Vovô pode chegar até a terceira posição da Segundona ao final da rodada. Terceiro e quarto colocados, respectivamente, Mirassol e Vila Nova não podem vencer para que o Alvinegro os supere em caso de vitória.

O Mirassol recebe o Amazonas, nono colocado, hoje, às 18 horas, no Maião, no interior de São Paulo, enquanto o Vila Nova vai até o Gigantão das Avenidas, em Santa Catarina, enfrentar o vice-lanterna Brusque, às 17 horas.

Deste modo, o Ceará já entrará em campo amanhã sabendo se será possível entrar no G-4 nesta rodada ou se continuará na perseguição dos rivais. Uma vitória coloca o time de Porangabuçu na terceira colocação pelo bom saldo de gols. Com Erick Pulga, Aylon e companhia, o Alvinegro marcou 39 tentos nas 25 partidas disputadas.

Este será o primeiro dos três desafios que o Vovô terá fora de casa dos próximos cinco compromissos na competição nacional. Depois da Chape, os comandados de Léo Condé encaram o Coritiba e, no início de outubro, visitarão o Sport.

Diante dos catarinenses, o Ceará enfrentará um ataque pouco efetivo: o Verdão do Oeste balançou as redes apenas 18 vezes, tendo o segundo pior ataque da Série B — à frente apenas do Brusque.

Além de olhar para paulistas e goianos, o Vovô precisa também monitorar Sport, América-MG e Avaí, que estão próximos na tabela de classificação. No mesmo dia e horário do jogo do Ceará, o Sport receberá o CRB na Arena de Pernambuco.

Em casa, a equipe pernambucana, agora comandada pelo português Pepa, tem se apresentado bem e contabiliza sete vitórias, um empate e três derrotas como mandante na Série B.

Já o Coelho joga contra o vice-líder Santos, na Vila Belmiro, amanhã, às 16 horas. Como visitante, a equipe mineira somou apenas um triunfo em 12 jogos. Foram cinco derrotas e seis igualdades, enquanto o Peixe, como mandante, contabiliza sete resultados positivos, três empates e duas reveses.