Cearense Camille, do Fortaleza, é convocada para a seleção brasileira sub-17

Foto: Divulgação Camille, das Leoas, foi convocada para a seleção brasileira sub-17.

Volante do Fortaleza, a cearense Camille, de 16 anos, foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira feminina sub-17. A lista das 24 atletas listadas para o último período de treinamento antes do Mundial da categoria foi divulgada na última quinta-feira, 12, pela técnica Simone Jatobá.



A equipe realizará atividades na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 16 e 30 de outubro. Ao site oficial do Fortaleza, Camille expressou as emoções por realizar "o sonho de todo atleta".

"Quando eu descobri que fui convocada, chorei muito, falei para a minha mãe, contei para toda a minha família e não consegui acreditar. É o sonho de todo atleta chegar à seleção brasileira e eu só tenho a agradecer a toda comissão técnica e ao Fortaleza por acreditar no meu potencial", frisou.

Conheça Camille

Natural de Fortaleza, Camille defende as Leoas desde 2022, quando chegou com 14 anos. De lá para cá, participou do Campeonato Brasileiro Sub-20, do Cearense Sub-17 e da primeira edição da Copinha Feminina.

Na atual edição do Cearense Sub-17, Camille tem atuado como zagueira. O time está atualmente na semifinal, na qual enfrentará o Movimenta, no próximo sábado, 21, às 15h30min, no Romeirão, em Juazeiro do Norte. Na primeira fase do Estadual, as Leoas somaram dez pontos em quatro jogos, com três vitórias e somente um empate.

No Brasileirão Sub-20, como volante, Camille foi até as quartas de final com o Tricolor, fazendo, na primeira fase, a segunda melhor campanha geral. Ela contribuiu com quatro gols na temporada.

Histórico de convocação das Leoas

A equipe feminina do Fortaleza possui um histórico de convocações para a seleção brasileira nos últimos anos entre as categorias Sub-17 e Sub-20. De 2020 até 2024, foram chamadas, enquanto atuavam pelas Leoas, as seguintes atletas: a goleira Awanny Miria, a volante Rebeca Costa, a meia-atacante Pepê, a atacante Letícia Monteiro e a lateral Mirela Rodrigues.