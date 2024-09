Fortaleza visita Athletico-PR para quebrar tabu e sequência negativa na Série A

Foto: FÁBIO LIMA Marinho deve ser titular no ataque do Leão

Após amargar duas derrotas consecutivas, o Fortaleza visita o Athletico-PR hoje, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 18h30min, para tentar dar fim à sequência negativa e voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, onde segue firme na briga pelo título. O duelo é válido pela 26ª rodada.

Com o revés para o Internacional, na última quarta-feira, 11, o Leão desperdiçou a chance de retomar a liderança do torneio e, agora igualado em número de jogos com o líder Botafogo, estabeleceu-se na segunda colocação, com 48 pontos, dois a menos que o time carioca.

Para ultrapassar o Glorioso na rodada, o Tricolor precisa vencer o Furacão e torcer por uma derrota do rival, que encara o Corinthians no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No pior dos cenários, caso o Fortaleza sofra o revés ou empate, existe a possibilidade de ser superado pelo Palmeiras, que tem 47 pontos e ocupa a terceira posição.

Adversário do Leão, o Athletico-PR vive fase irregular na temporada. No meio da semana, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, em disputa por pênaltis, diante de seu torcedor. Antes do duelo com o Cruzmaltino, o Furacão amargou quatro derrotas nos cinco jogos recentes que disputou.

No Brasileirão, a campanha não empolga. O escrete paranaense é somente o 12º colocado, com 29 pontos. O fator casa, que foi o principal trunfo nas últimas temporadas, não tem sido bem aproveitado em 2024. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico-PR tem a quarta pior campanha como mandante da Série A.

Em 11 jogos na Ligga Arena pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR somou 14 pontos — o que representa 42% de aproveitamento. O Rubro-Negro, inclusive, não vence como mandante no torneio nacional desde o dia 13 de junho, quando ganhou do Criciúma. Desde então, foram sete partidas, sendo cinco reveses e dois empates.

Será a 21ª vez que os dois times se enfrentarão na história. Pelo lado tricolor, existe o tabu de nunca ter vencido o Athletico-PR como visitante. Em nove jogos nesta condição, o Rubro-Negro conquistou cinco triunfos e quatro empates. Apesar disso, o retrospecto recente é favorável ao Tricolor, que não perde para o Furacão desde o segundo semestre de 2021.

Para o confronto, Vojvoda terá que reencontrar o equilíbrio que fez o Fortaleza ser tão forte na Série A: consistência defensiva e eficiência no ataque. Sobretudo do aspecto ofensivo, algo que o Leão teve extrema dificuldade nos últimos três jogos na competição, na vitória sobre o Corinthians e nas derrotas para Botafogo e Inter. Neste recorte, o Tricolor registrou, segundo o FootStats, apenas duas chances claras de gols.

Em relação aos desfalques, o treinador do Fortaleza não terá Brítez, Pikachu e Martínez, suspensos. Rossetto e Santos seguem fora por lesão. Já o Athletico-PR não contará com o lateral-esquerdo Fernando e o volante Fernandinho, entregues ao departamento médico. O zagueiro Thiago Heleno é dúvida.

Athletico-PR x Fortaleza: ficha técnica



Athletico-PR

4-3-3: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Téc: Martín Varini

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda

Local: Ligga Arena, em Curitiba/PR

Data: 14/9/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes/MG e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Transmissão: CazéTV, Rede Furacão (streaming), Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO