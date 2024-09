Fortaleza não faz grande jogo, mas segura empate com Athletico-PR fora de casa

Foto: Robson Mafra / AGIF / Estadão Conteúdo Goleiro João Ricardo foi o destaque do Fortaleza

Em uma noite de futebol apático, o Fortaleza ficou no 1 a 1 diante do Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), ontem, pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor pode cair para a terceira colocação, caso o Palmeiras-SP vença o Criciúma-SC. Moisés abriu o marcador para o Tricolor com um golaço aos 14 minutos, mas Canobbio deixou tudo igual para o Furacão aos 28.

Com equipe reserva — com exceção do goleiro João Ricardo —, o Leão entrou em campo com a proposta de ser o antagonista do mandante, que lidava com a pressão de uma torcida insatisfeita após cinco partidas sem vitória no campeonato. A ideia era deixar o protagonismo das jogadas para o Athletico-PR e atuar de maneira incisiva nas oportunidades de reação criadas, mas a estratégia não foi tão efetiva.

Isso porque o Furacão ficou com a posse de bola e criou boas oportunidades de abrir o placar, aparecendo principalmente com Mastriani e Canobbio. Os comandados de Martín Varini assustaram bastante a meta tricolor. Ainda assim, foi o Leão, num contra-ataque, quem primeiro balançou as redes.

Na segunda chegada do grupo de Vojvoda ao gol de Mycael, aos 14 minutos, Moisés recebeu lançamento de Marinho, driblou toda a defesa do time paranaense, incluindo o goleiro e, com ajuda de Mancuso, deixou o Tricolor do Pici em vantagem no jogo.

A desvantagem não depauperou o Athletico-PR, que seguiu com alto volume de jogo. As tentativas do Furacão ocorriam principalmente pelas laterais, onde a defesa do Leão demonstrava deficiência — especialmente de marcação. Assim, logo o time paranaense conseguiu deixar tudo igual no placar, aos 28 minutos, com gol marcado por Canobbio. E a partir daí, o mandante cresceu ainda mais no jogo.

Na segunda etapa, apesar de o técnico Juan Pablo Vojvoda substituir peças ofensivas, o Fortaleza pouco cresceu. A maior oportunidade só ocorreu aos 44 minutos, quando Breno Lopes fez uma grande finalização, que acabou defendida por Mycael.

Durante os principais momentos da partida, o Fortalez seguiu acuado, com os paranaenses pressionando principalmente com Cuello, Mastriani e Canobbio. O placar seguiu inalterado muito por conta da grande atuação do goleiro João Ricardo, que segurava tudo que a defesa tricolor não era capaz de deter, impedindo que o Leão do Pici saísse da Ligga Arena com um revés.

Ao final da partida, o goleiro exaltou o ponto somado, salientando ainda a dificuldade de atuar em campo de gramado sintético. "Eu acredito que a gente está na briga pela parte de cima. Jogar aqui é sempre muito difícil, o gramado favorece muito a quem está acostumado. A gente fez um grande jogo, mas a gente sofreu muito defensivamente. Feliz pelo ponto. Um ponto é importante em um jogo difícil como esse", destacou ele.



A atuação do arqueiro não foi o suficiente, no entanto, para que o Fortaleza quebrasse um tabu: nunca venceu o Athletico-PR fora de casa.

Athletico 1x1 Fortaleza

Athletico

3-4-3: Mycael; Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Erick, João Cruz (Di Yorio) e Zapelli (Julimar); Cuello (Praxedes), Canobbio e Mastriani (Pablo). Téc: Martín Varini

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welison, Pedro Augusto e Kervin (Pochettino); Moisés (Breno Lopes), Kayzer (Lucero) e Marinho (Machuca). Téc: Vojvoda

Local: Ligga Arena, em Curitiba/PR

Data: 14/9/2024

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fernanda Gomes (MG) e Felipe Alan Costa (MG)

Gols: 14min/1ºT - Moisés (FOR); 28min/1ºT - Cannobio (ATH)

Cartões amarelos: Kuscevic e João Ricardo (FOR), João Cruz e Cannobio (ATH)