Leclerc confirma bom momento da Ferrari e faz a pole do GP do Azerbaijão; Norris cai no Q1

Foto: Natalia Kolesnikova / AFP O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, se prepara para a terceira sessão de treinos antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, no circuito da cidade de Baku, em Baku, em 14 de setembro de 2024

Charles Leclerc e Ferrari ainda não desistiram dos títulos mundiais da Fórmula 1 em 2024. Neste sábado, 14, o monegasco ficou com a pole position e irá largar na frente no GP do Azerbaijão hoje. É a terceira vez neste ano em que Leclerc conquista o melhor tempo para o grid de largada e a quarta pole consecutiva em Baku para o piloto, com 1min41s365.

Max Verstappen, da Red Bull, lidou com problemas ao longo da classificação. "O carro está pulando como um louco no eixo traseiro", afirmou o holandês, ainda no Q1, no rádio da equipe. Ele irá largar em sexto, após não conseguir acompanhar a Ferrari no treino classificatório.

Lando Norris, da McLaren, foi eliminado ainda no Q1. No GP da Holanda e da Itália, ele largou na frente dos pilotos; em Baku, depois de um erro na última curva, não conseguiu ficar entre os 15 primeiros.

"Me desculpem, pessoal", disse Norris, assim que soube do resultado, por meio do rádio da equipe. Em entrevista à Band, assim que deixou a pista, culpou a bandeira amarela no setor pelo resultado abaixo do esperado na última volta. Terá de se recuperar na corrida para somar pontos para McLaren e para si mesmo nos Mundiais. É o pior resultado do britânico desde o GP de Las Vegas, em 2023.

Oscar Piastri, companheiro de Norris, larga em posição mais vantajosa, na vice-liderança, e tentará ameaçar o monegasco para somar pontos para a McLaren. Ele frustra a dobradinha da Ferrari e coloca o espanhol Carlos Sainz na terceira posição.

Verstappen, da Red Bull, lidera o Mundial de pilotos, com 303 pontos somados até aqui. Lando Norris (241) e Charles Leclerc (217) ainda tentam alcançar o rival holandês nas últimas etapas da Fórmula 1 em 2024. O Mundial de construtores, no entanto, está mais acirrado: líder, a Red Bull se vê ameaçada pelas chegadas de McLaren e Ferrari próximas à liderança.

Confira o resultado do treino classificatório do GP do Azerbaijão de Fórmula 1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min41s365

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min41s686

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min41s805

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min41s813

5º - George Russell (ING/Mercedes),1min41s874

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min42s023

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min42s289

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min42s369

9º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min42s530

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min42s859

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min42s968

12º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min43s035

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min43s179

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min43s191

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min43s404

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min43s547

17º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min43s.609

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min43s618

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min44s246

20º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min44s504