Rayssa Leal supera sete japonesas e é bicampeã do Mundial de skate street

Foto: Julio Detefon / CBSK Rayssa Leal foi campeão mundial de skate street em Roma

Fenômeno do esporte brasileiro e medalhista de bronze em Paris-2024 e de prata em Tóquio-2021, Rayssa Leal conquistou neste sábado, 14, o título do Mundial de skate street em Roma, na Itália. Após duas voltas impecáveis, a estrela maranhense de 16 anos superou sete adversárias japonesas com a pontuação de 270,56, terminando o torneio no mais alto lugar do pódio, que foi completado por Momiji Nishiya, que faturou 269,14, e de Miyu Ito, que somou 249,53.

"Estou muito feliz com essa conquista. Eu me senti um pouco desconfortável, mas minha equipe é a melhor de todas e me deu total apoio. Obrigado a todos que me acompanharam e puderam me incentivar. Vocês fazem a diferença", disse Leal.

Rayssa Leal era a única brasileira na pista para a prova final, que envolveu outras sete atletas, todas japonesas. Na etapa final, cada skatista deveria executar duas voltas de 45 segundos. Na sequência, competiam pela melhor manobra, que definiria o somatório da pontuação total.

Única brasileira no meio de sete japonesas na final feminina do Mundial de Skate Street, em Roma, na Itália, Rayssa Legal brilhou nas duas voltas que realizou e foi para as manobras em primeiro. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 cravou impressionantes 86,44 e 88,43.

Dentre as japonesas, Momiji Nishiya, campeã olímpica em Tóquio-2021 foi a que tirou a melhor nota, com 85,33. O lado negativo ficou por conta de Yumeka Oda, que sofreu uma forte queda e deixou a disputa de cadeira de rodas. Ela já havia caído na semifinal ao tentar a mesma manobra.

Nas manobras, Rayssa Leal não começou bem e errou nas suas duas primeiras tentativas e viu suas adversárias crescerem na disputa. Ouro em Paris, Coco Yoshizawa tirou um 87,87 e levantou o público, que comemorou muito a manobra. Em sua segunda tentativa, ela anotou 94,88.

Mas nunca dá para tirar Rayssa Leal do páreo. A brasileira começou a mostrar todo o seu repertório e tirou, em sua terceira tentativa, 88,14 de nota. A quarta foi melhor ainda. Ela apostou em uma execução perfeita de um backside flip para tirar 93,99 e assumir a liderança.

Com isso, a disputa final ficou entre Nishiya e Rayssa Leal. A japonesa caiu na sua última tentativa e deu o título antecipado para a brasileira, que também sofreu uma queda no fim, nada que atrapalhasse sua alegria em somar mais um título na sua carreira

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e sexto colocado em Paris-2024, Kevin Hoefler não conseguiu ter o mesmo desempenho de Rayssa Leal, ao terminar o Campeonato Mundial de Skate Street masculino na oitava colocação. Ele foi o único representante brasileiro na fase final.

Kelvin Hoefler viveu o seu melhor momento na temporada em Paris, onde "beliscou" uma medalha. O skatista paulista é um dos grandes nomes do Brasil no X-Games, com dois ouros, três pratas e dois bronzes. Ele também já foi campeão da Liga Mundial de Skate Street (SLS) em 2015, e subiu ao pódio pela última vez no Pro Tour de Roma em 2023.

Neste sábado, ele não conseguiu repetir as boas voltas das fases anteriores e errou nas duas tentativas possíveis. O brasileiro levaria para as manobras uma nota 38,8. No entanto, ele optou por desistir da disputa ao deixar a pista mancando.

O destaque nas voltas foi o japonês Toa Sasaki, que teve o melhor desempenho ao cravar 90,33. O argentino Matias Dell Olio e o Jhancarlo Gonzalez ficaram em segundo e terceiro, respectivamente, com 85,83 e 80,55.

Nas manobras, o sueco Kristoffer Kroon tirou algumas cartas na manga e assumiu a liderança do Mundial ao brilhar em suas duas primeiras tentativas. Ele tirou 91,67 e 84,10. Mas Sasaki roubou o posto. Após duas tentativas frustradas, virou 96,5 e assumiu a ponta para não sair mais.

Sasaki acabou com a medalha de ouro, totalizando 276,64 pontos. Olio ficou com a prata, seguido por Gonzalez. O holandês Tijmen Overbeek terminou em quarto, à frente também de Kroon, em quinto. (Com Agência Estado)

Veja a classificação da final do Mundial de skate street feminino:

1º - Rayssa Leal - Brasil - 270,56

2º - Momiji Nishiya - Japão - 269,14

3º - Miyu Ito - Japão - 249,53

4º - Coco Yoshizawa - Japão - 232,16

5º - Liz Akama - Japão - 169,54

6º - Funa Nakayama - Japão - 156,72

7º - Aoi Uemura - Japão - 29,25

8º - Yumeka Oda - Japão - 4,80

Veja a classificação da final do Mundial de skate street masculino:

1. Toa Sasaki - 276,64

2. Matias Dell Olio - 265,18

3. Jhancarlo Gonzalez - 258,91

4.Tijmen Overbeek - 258,21

5. Kristoffer Kroon - 251,85

6. Richard Tury - 247,23

7. Tommy Fynn - 164,40

8. Kelvin Hoefler - 38,80