Ceará perde para Chapecoense de virada e desperdiça chance de entrar no G-4 da Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Ceará foi derrotado pela Chapecoense neste domingo, 15, e perdeu a oportunidade de entrar no G-4 da Série B do Brasileirão.

O Ceará voltou a frustrar o seu torcedor na noite de ontem, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Alvinegro não teve boa atuação e foi superado pela Chapecoense por 2 a 1. O Vovô abriu o placar com Mancha, em gol contra, mas Jhonnathan e Marcelinho puxaram a virada catarinense, que segue na zona de rebaixamento da Segundona.

O Alvinegro oscilou em diversos momentos da partida e se mostrou inconsistente como visitante mais uma vez — cenário que se repete na competição. Nos momentos iniciais, conseguiu protagonizar disputa elétrica ante a equipe catarinense, mas foi a Chape quem chegou perto de marcar logo aos cinco minutos.

Na oportunidade, Mário Sérgio finalizou, e a bola bateu no travessão e no goleiro Richard, posteriormente. Aos 15, o Vovô respondeu com Lucas Rian, que recebeu na área, limpou o marcador e carimbou a trave de Léo Vieira.

Depois dos dois lances perigosos, o time da casa obteve maior controle da posse de bola e se mostrou mais incisivo em relação ao Alvinegro de Porangabuçu. Mesmo não mostrando estilo de jogo propositivo, foi o Ceará quem abriu o placar.

Aos 39 minutos, Erick Pulga cruzou e o lateral alviverde Mancha acabou colocando a bola para dentro do próprio gol.

Em desvantagem, a Chapecoense buscou o gol de empate e obteve êxito ainda no primeiro tempo, com Jhonnathan, já nos acréscimos. Em cobrança de falta, o zagueiro foi mais ágil que Matheus Felipe, cabeceou no canto e contou com falha do goleiro Richard — que demorou a cair — para balançar as redes.



Na volta para a segunda etapa, os times voltaram com bom ímpeto ofensivo e fizeram jogo "lá e cá". O ritmo seguiu o mesmo até os 5 minutos. Isso porque Marcelinho acertou belo chute de fora da área e virou o marcador à favor da Chapecoense.



Aos 17, o Ceará chegou perto de igualar o placar, mas Pulga parou em Léo Vieira, que realizou grande intervenção. Após um período mais morno do duelo, o Vovô só voltou a criar perigo aos 35 com Barceló. No lance, no entanto, o goleiro da Chape novamente evitou o gol.



Na reta final, o time comandado por Léo Condé se lançou inteiramente para o setor de ataque e focou suas jogadas no corredor esquerdo, principalmente com Erick Pulga. As tentativas, porém, foram frustradas e o marcador seguiu inalterado até o apito final.

Com o resultado, o time alvinegro desperdiçou a chance de entrar no G-4 da Segundona e caiu para a sexta colocação da tabela com 39 pontos — agora atrás também do Sport-PE. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, 18, diante do Coritiba-PR, também fora de casa.



Chapecoense 2x1 Ceará - Ficha técnica

Chapecoense

4-3-3: Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, Jhonnathan e Mancha; Auremir (Foguinho), Tárik e Thomás (Giovanni Augusto); Carvalheira (Marcelo Jr.), Mário Sérgio (Perotti) e Marcinho (Victor Caetano). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Éric (Talisson); Lourenço (Andrey), De Lucca (Recalde) e Mugni (Raí Ramos); Erick Pulga, Aylon e Lucas Rian (Barceló). Técnico: Léo Condé

Local: Arena Condá, em Chapecó/SC

Data: 15/9/2024

Árbitro: Paulo Henrique Schleich (MS)

Assistentes: Marcelo Grando e Diego Ruberdo (MS)

Gols: 38min/1ºT - Mancha (GC - CEA), 49min/1ºT - Jhonnathan (CHA), 12min/2ºT - Marcelinho (CHA)

Cartões amarelos: Mário Sérgio, Marcinho, Thomás, Marcelinho, Mancha e Giovanni Augusto (CHA), Mugni (CEA)