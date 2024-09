Há três jogos sem vencer, Fortaleza perde posição na Série A e se volta à Sula

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Kervin, meia do Fortaleza, durante partida diante do Athletico

Desde a derrota diante do Botafogo-RJ, no confronto direto pela liderança do Brasileirão, o Fortaleza tem sofrido com performances abaixo do esperado e encontrado dificuldades para se manter constante na briga pela ponta da tabela. Após a sequência de três jogos sem vencer fora de casa, o Tricolor do Pici perdeu uma posição e agora é terceiro colocado, atrás do Glorioso e agora do Palmeiras-SP, que goleou o Criciúma-SC, em casa.

Contra Botafogo, Internacional-RS e Athletico-PR, o Tricolor conquistou apenas um ponto somado, no empate com o Furacão. É a pior sequência desde o início do primeiro turno, quando o clube amargou série de cinco jogos sem vencer fora de seus domínios.

Para além dos resultados na tabela, o que mais tem preocupado o torcedor na incômoda série sem vitórias é o desempenho do time durante as partidas.

Com baixa produtividade no meio de campo e pouca letalidade no ataque, o Fortaleza tem se apresentado como uma equipe incapaz de oferecer real perigo, além de sofrer para conter as pressões adversárias, sendo dependente das boas atuações de João Ricardo. Prova da fragilidade no ataque é que nesse recorte dos últimos três jogos, o Leão criou apenas cinco chances claras de gol.

Apesar de não ser destaque por grandes números no setor ofensivo, a equipe de Juan Pablo Vojvoda tem apresentado como trunfo nesta temporada a eficiência na recuperação de bola e a boa saída no contra-ataque. Aliás, foi desta maneira que o Tricolor ascendeu ao topo da tabela, posto que ocupava até o jogo contra o Fogo. E é esta a mentalidade que o time precisa retomar.

A chance de superar o momento de instabilidade vivido no Brasileirão surge em casa. O Fortaleza, agora, vira a chave e se concentra em recuperar as boas atuações para enfrentar o próximo compromisso pelo mata-mata da Copa Sul-Americana, da qual é o atual vice-campeão. O rival será o Corinthians, em jogo de ida marcado para o Castelão, nesta terça-feira, às 21h30min.

Tendo um dos melhores desempenhos entre os brasileiros que disputam a competição, o Tricolor se apega à boa campanha protagonizada na Sula. Além disso, o time poderá contar com o elenco praticamente completo para o confronto, à exceção do goleiro Santos e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que se recuperam de lesão.

Conforme analisou Vojvoda em entrevista após o jogo contra o Athletico, a posição do Leão na Série A garante à equipe a tranquilidade necessária para se concentrar no duelo contra o Corinthians

“Quanto às prioridades, estamos em uma boa posição no Brasileirão e para nós sempre é bom, então vamos continuar lutando para conseguir o máximo de pontos possíveis no Castelão e fora de casa. O Brasileirão é isso, é jogar fora de casa três partidas seguidas e somente conseguir um ponto", pontuou Vojvoda.

"Agora, voltamos para casa com a mentalidade de virar a chave e pensar na Sul-Americana. Temos uma partida importante terça-feira, vamos viajar amanhã, temos poucos dias para nos preparar, mas queremos continuar na Copa. É uma partida de muita importância para todos”, completou o técnico argentino.