Derrota para Chape atrapalha, e Ceará precisará melhorar desempenho como visitante

Foto: AURÉLIO ALVES Treinador tenta levar Alvinegro à zona de acesso

Brigando pelo acesso à elite nacional, o Ceará teve o planejamento comprometido ao perder de virada para a Chapecoense, por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó (SC), no último domingo, 15.

Enfrentando o pior mandante da Série B, o Alvinegro esperava uma vitória para, com os resultados dos concorrentes na rodada, entrar no G-4. Entretanto, o Vovô desperdiçou a chance e segue a três pontos da zona de acesso, agora na sexta posição.

O desempenho como visitante, inclusive, segue sendo prejudicial na campanha do Ceará. Apenas 30,7% (12 de 39) dos pontos conquistados na Série B foram em atuações fora de casa: três vitórias, três empates e sete derrotas em 13 partidas longe de Fortaleza.

A derrota para a Chapecoense preocupa, sobretudo pela sequência de duelos decisivos que o time de Porangabuçu terá contra Coritiba e Vila Nova, concorrentes pelo acesso à Série A. A expectativa era conquistar, no mínimo, quatro de seis pontos entre os duelos contra Chapecoense e Coxa Branca (uma vitória e um empate).

“Queremos entrar (no G-4) o quanto antes, mas o mais importante é chegar na 38ª rodada entre os quatro primeiros. […] A competição se define nas oito rodadas finais. A nossa expectativa é de chegar em condições de brigar nessas rodadas finais, que é onde vai definir quem vai subir (para a Série A) e quem vai descer (para a Série C)”, ponderou o técnico Léo Condé em entrevista coletiva após o confronto em Chapecó.

Para isso, porém, o Ceará precisará melhorar o retrospecto como visitante. Se não perder como mandante até o final da Segundona, o Vovô acrescentará 18 pontos à pontuação atual (39). Ainda assim, precisaria conquistar mais 10 fora de casa para chegar aos 67.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que atingir os 67 pontos terá 100% de chance de disputar a Série A em 2025.

Pela frente, o Ceará terá como adversário o Coritiba, que sofreu apenas duas derrotas como mandante em 2024. É a oportunidade para a equipe de Léo Condé demonstrar solidez defensiva e, principalmente, repertório ofensivo. Contra a Chapecoense, demorou a "entrar no jogo" e passou a pressionar somente quando estava atrás do marcador.

Diante dos paranaenses, o Alvinegro terá os retornos de Matheus Bahia, Richardson e Saulo Mineiro, mas não poderá contar com Lourenço e Andrey.

Se vencer o Coxa, chegará para o duelo contra o Vila Nova, no próximo domingo, 22, no Castelão, em condições de entrar no G-4 da Série B. Para conquistar o acesso, mesmo atrás numericamente, o Ceará ainda depende apenas de si.