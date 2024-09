Irreconhecível, Fortaleza perde por 2 a 0 para Corinthians na ida das quartas de final da Sula

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-09-2024: Jogo entre Fortaleza 0 x 2 Corinthians pela Copa Sulamericana 2024 no estádio Castelão. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

Desorganizado e sem inspiração, o Fortaleza frustrou a torcida e foi derrotado pelo Corinthians na Arena Castelão ontem, por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o clube do Pici voltou a perder como mandante após seis meses e terá de vencer por, no mínimo, dois gols de diferença no duelo da volta — placar que levaria a decisão aos pênaltis —, em São Paulo.

Noite de Copa é sempre diferente para a torcida do Fortaleza. Na arquibancada, como de praxe, a festa não deixou a desejar, com 46 mil presentes no Gigante da Boa Vista. O Leão, com olhar faminto por uma taça continental, deu o tom do que seria o confronto em campo: dois times, de fato, com fome. O excesso de vontade de tricolores e alvinegros acarretou em um início do jogo eletrizante e caótico.

Ataques e contra-ataques a todo instante, sem parar. Cada espaço do gramado parecia valioso. Leão e Timão, por, pelo menos, 25 minutos, jogaram no limite do erro, sem medo. Embora neste recorte de tempo o embate tenha sido marcado muito mais pela emoção do que realmente pelas chances claras de gol, foi interessante de assistir.

A lucidez só voltou à tona por volta dos 30 minutos. As equipes diminuíram o ritmo e se organizaram dentro das próprias estratégias. O Corinthians, mais eficiente, abusou de linhas de impedimento e anulou muitas das tentativas de bolas longas do Fortaleza — um dos principais artifícios ofensivos do atual momento do técnico Juan Pablo Vojvoda no Tricolor.

Já na reta final, veio o balde de água fria nos cearenses presentes no Gigante da Boa Vista. A festa na arquibancada passou a ter os alvinegros como protagonistas quando Coronado, em falha de marcação dos volantes tricolores, acertou um chutaço no ângulo esquerdo do gol defendido por João Ricardo. Um golaço, lamentado por milhares.

Apesar da vontade nos minutos iniciais, o Fortaleza mostrou as mesmas fragilidades das partidas recentes, em que perdeu para Botafogo e Internacional e empatou com Athletico-PR, sempre pelo Brasileirão. Havia pouca combatividade no meio-campo, setor em que o Corinthians teve amplo domínio, e extrema dificuldade para ser propositivo no ataque. A má recomposição defensiva e os vários erros de passes também foram pontos negativos que chamaram atenção.

Não fosse pela incompetência do Corinthians em converter as chances em gol, o cenário teria ficado ainda mais complicado no segundo tempo. O Timão, com melhor aproveitamento na disputa dos rebotes, teve inúmeras situações de transição com enormes espaços. Desperdiçou quase todos, alguns lances até de forma displicente. O desleixo é algo que o futebol costuma punir.

Mas não puniu ontem. Não era a noite do Fortaleza. Em meio ao frissom de angústia ecoado a cada tentativa falha do Leão em campo, os comandados de Vojvoda se afundaram em suas próprias ansiedades. Nada dava certo, fosse uma bola parada em escanteio, uma cobrança de falta ou uma simples troca de passes na saída de bola. A equipe cearense errou como poucas vezes errou sob Vojvoda.

O ultimato da atuação trágica do Fortaleza veio após o gol de Yuri Alberto, já na reta final do jogo.

Irreconhecível. Essa é a palavra que melhor define o que foi o Fortaleza ontem. Sem dúvidas, a pior partida do time na temporada ao lado daquela goleada sofrida para o Cuiabá no Brasileiro. Fica a missão, dificílima, de reverter a desvantagem na Neo Química Arena para manter vivo o sonho pela "La Copa".

O reencontro será na próxima terça-feira, 24, também às 21h30min.





Sul-Americana

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi (Pedro Augusto) e Felipe Jonatan; Lucas Sasha (Rossetto), Hércules e Pochettino (Machuca); Breno Lopes (Kervin), Lucero e Pikachu (Marinho). Téc: Vojvoda

Corinthians

4-4-2: Hugo Souza; Fagner, (Matheuzinho) Félix Torres, Cacá e Hugo; Charles (Carrillo), Ryan (Garro), Breno Bidon e Igor Coronado (Martínez); Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto. Téc: Ramón Díaz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 17/9/2024

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Facundo Rodríguez (ARG)

Gols: 38min/1ºT - Coronado (COR); 44min/2ºT - Yuri Alberto (COR)

Cartões amarelos: Yuri Alberto e Garro (COR)