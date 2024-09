Ceará perde para Coritiba no Couto Pereira e se distancia do G-4 da Série B

Foto: GERALDO BUBNIAK/AGB/ Estadão Conteúdo Disputa de bola entre Josué, do Coritiba, e Lucas Mugni, do Ceará

O Ceará sofreu mais uma derrota na Série B ao perder para o Coritiba-PR por 3 a 1, ontem, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 27ª rodada. Robson, Brumado e Matheus Frizzo marcaram para o Coxa Branca, enquanto Barceló descontou para o Vovô.

O resultado distancia o Alvinegro de Porangabuçu do G-4, grupo de acesso para a elite do futebol nacional. Agora ocupando a 8ª colocação, o Ceará está a quatro pontos do Sport-PE, atual quarto colocado.

Precisando reagir após a derrota para a Chapecoense-SC, o Ceará iniciou o duelo diante do Coritiba pressionando e buscando abrir o marcador com transições. Logo no primeiro minuto da partida, Erick Pulga arrematou cruzado, mas a bola passou à esquerda de Morisco.

O Vovô concentrava a posse e, principalmente, ditava o ritmo da partida. Com velocidade pelos lados, chegava com perigo à meta do Coritiba. Aos seis minutos, Lucas Mugni recebeu de Matheus Bahia, finalizou, a bola desviou em Aylon, e parou no arqueiro do Coxa Branca.

A equipe de Léo Condé, entretanto, não conseguiu sustentar o ritmo imposto nos minutos iniciais. Conforme o tempo passou, o Ceará passou a defender mais. Ainda que o foco estivesse no contra-ataque, o time, quando era contra-atacado, dava espaço para o Coritiba trocar passes e desenvolver a fase ofensiva.

Como resultado, o time paranaense passou a ser mais presente no campo de ataque. Aos 17, Rodrigo Gelado cruzou, Ronier finalizou e Richard defendeu.

A equipe curitibana explorava, também, a velocidade na fase de ataque. Marlon, aos 22, recebeu com campo para percorrer, entrou na área e finalizou cruzado, mandando à direita da meta defendida por Bruno Ferreira — o camisa 94 entrou na vaga do lesionado Richard.

Nos minutos finais da etapa inicial, uma chance para cada lado. Saulo Mineiro recebeu de Richardson, girou o corpo e arrematou para a defesa de Morisco. Brumado, por sua vez, recebeu cruzamento e cabeceou para a intervenção de Bruno Ferreira.

A equipe cearense voltou para o segundo tempo pressionando o Coritiba. Aos sete minutos, Saulo Mineiro recebeu em velocidade, mas finalizou à direita de Morisco.

Ofensivamente, o Verdão não conseguia envolver o Ceará. Porém, em um lance de bola parada, o Coxa Branca conseguiu abrir o marcador: aos 15 minutos, Robson cobrou falta e superou Bruno Ferreira.

A vantagem do Coritiba foi ampliada três minutos depois, aos 18, com Brumado. O camisa 9 recebeu de Robson, veterano do futebol cearense, e finalizou na saída do arqueiro alvinegro.

Em desvantagem, o Ceará se lançou ao ataque buscando diminuir o prejuízo, mas pecava na tomada de decisão. Porém, aos 33 minutos, após cruzamento de Richardson, Facundo Barceló dominou e bateu na saída de Morisco, dando alento ao torcedor alvinegro.

O sonho do empate, entretanto, durou pouco. Aos 36, Brumado fez o pivô para Frizzo finalizar no canto de Bruno Ferreira.

No lance seguinte, quase o Coritiba marcou o quarto com Brumado, após o camisa 9 aproveitar a saída errada de David Ricardo. O centroavante finalizou, mas parou no arqueiro do Vovô.

Sem conseguir reagir, o Ceará registrou o segundo revés consecutivo na Série B, afastando-se do G-4 da divisão de acesso. Depois das duas derrotas no Sul, a equipe volta pra casa. No domingo, 22, às 18h30min (de Fortaleza), encara o Vila Nova-GO — atual terceiro colocado da Segundona —, na Arena Castelão.

Coritiba x Ceará

Coritiba

4-4-2: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto (Thalisson Gabriel) e Rodrigo Gelado (Jamerson); Zé Gabriel (Morelli), Sebastián Gómez, Vini Paulista (Robson) e Josué (Matheus Frizzo); Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

Ceará

4-3-3: Richard (Bruno Ferreira); Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Richardson (Jorge Recalde) e Lucas Mugni (Rafinha); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon (Facundo Barceló). Técnico: Léo Condé.

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba–PR

Data: 18/09/2024 (quarta-feira)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA-RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (VAR-FIFA-SC)

Gols: Robson (15'2°T), Júnior Brumado (18'2°T), Facundo Barceló (33'2°T) e Matheus Frizzo (36'2°T)

Cartões amarelos: Matheus Frizzo (Coritiba) | Matheus Bahia, Saulo Mineiro e Richardson (Ceará)

Cartões vermelhos: N/A