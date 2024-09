Personagens históricos do Fortaleza, Vojvoda e Rogério Ceni duelam pela sétima vez

Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC Técnicos Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda se cumprimentam no jogo São Paulo x Fortaleza, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro Série A

Personagens importantes no processo de reestruturação e ascensão do Fortaleza no cenário nacional, Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni farão, amanhã, o sétimo confronto como adversários na história. O retrospecto do duelo entre os treinadores é melhor para o atual comandante do Bahia, que venceu três jogos e empatou outros dois.

No Tricolor do Pici desde 2021, Vojvoda enfrentou Ceni contra três clubes diferentes neste período no Brasil: Flamengo, São Paulo e Bahia. A única vitória do argentino aconteceu na edição de 2022 da Série A, quando o Leão superou o Tricolor Paulista por 1 a 0, no Morumbis, pela 24ª rodada, com gol de Juninho Capixaba.

De forma recente, nos últimos dois encontros entre os comandantes, Ceni, à frente do Bahia, saiu vencedor em ambos. Ganhou por 2 a 0 no segundo turno do Brasileirão de 2023 e por 1 a 0 neste ano, também pela elite nacional. As partidas aconteceram sob mando de campo do Esquadrão, na Fonte Nova, em Salvador (BA).

O outro triunfo do técnico brasileiro ocorreu em 2021, na primeira vez em que encarou Vojvoda. Naquela ocasião, com o Flamengo, derrotou o Fortaleza no Maracanã por 2 a 1. Os dois empates do retrospecto ocorreram entre o segundo e o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021 e 2022, durante a passagem de Ceni pelo São Paulo.

A imagem dos dois técnicos é muito emblemática na história do Fortaleza. Embora parte da torcida tricolor tenha resistência — e até certa mágoa — a Ceni, sentimento nutrido pelas duas saídas do treinador no meio do Brasileirão para assumir Cruzeiro (2019) e Flamengo (2020), ele teve impacto direto na evolução do clube.

Vojvoda, com maestria, deu prosseguimento ao processo, alavancou o patamar do Fortaleza, algo construído a partir de grandes campanhas e títulos. Não à toa, o argentino é o treinador com mais jogos da história do clube, com 259 partidas. Rogério Ceni aparece em terceiro, com 152.

Amanhã, os dois voltam a se enfrentar em um contexto positivo para o futebol nordestino, já que Fortaleza, terceiro colocado, com 49 pontos, e o Bahia, na sexta posição, com 42, integram o G-6 da Série A e lutam por objetivos grandes no torneio.

O fato, entretanto, não muda o contexto de pressão e apreensão do embate, sobretudo do lado do Leão, que não vence há quatro jogos e chega para a partida após uma frustrante derrota na Sul-Americana, sofrida diante do Corinthians, no Castelão, em atuação irreconhecível.

"O duelo deste sábado marca o encontro de dois técnicos bastante dedicados em seus ofícios. Vojvoda mostrou grande capacidade em girar seu elenco, mantendo um bom nível de desempenho e conquistando um alto aproveitamento na competição. A briga pelo título num estágio tão avançado, como ele conseguiu, mostra ser capaz de recuperar do mal momento que atravessa hoje", analisou Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN.

"Já Rogério vem fazendo seu trabalho mais regular no Brasileiro. Suas campanhas anteriores foram prejudicadas por abandonos de trabalhos ou demissões por expectativas maiores exigidas. Desde a quarta rodada, o clube vem lutando fortemente por vaga na Libertadores. Um duelo interessante pra vermos como Vojvoda voltará a estabilizar o Fortaleza dos últimos resultados negativos e como Ceni fará, mais uma vez, o Bahia vencer jogos importantes fora, como fez contra Botafogo, Athletico-PR e Grêmio", completou.

Retrospecto de Vojvoda e Ceni como adversários:

Jogos: 6



Vitórias do Vojvoda: 1



Vitórias do Ceni: 3



Empates: 2

Histórico de partidas entre Vojvoda e Ceni: