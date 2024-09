Tênis: cearense Thiago Monteiro e Wild avançam às quartas em Challenger na Áustria

Foto: Luke Hales / Getty Images via AFP Thiago Monteiro conseguiu bater anfitrião

Os brasileiros mais bem ranqueados do tênis mundial, o cearense Thiago Monteiro e o paranaense Thiago Wild, venceram ontem seus confrontos de oitavas de final do Challenger de Bad Waltersdorf, na Áustria. Monteiro bateu o anfitrião Sandro Kopp, enquanto Wild triunfou sobre o tcheco Michael Vrbensky, ambos por 2 sets a 0.

Os dois brasileiros podem se encontrar numa eventual semifinal, caso consigam vencer seus próximos adversários. A última vez que eles se enfrentaram foi no Hamburg Open, na Alemanha, em julho de 2023, em duelo vencido por Thiago Wild, por 2 sets a 0.

Monteiro vence anfitrião

Primeiro a entrar em quadra, Thiago Monteiro (76º do ranking mundial) conseguiu uma boa vitória sobre Sandro Kopp (352º), que estava jogando em casa.

O cearense começou quebrando dois saques para abrir 1 a 0, com parcial de 6/1. Apesar de um segundo set muito equilibrado, sem quebras, Thiago se sobressaiu no tie-break, fechando a parcial em 7/6 (7/4).

Ele agora se prepara para enfrentar o sérvio Laslo Djere (119º), em confronto marcado para hoje, às 8 horas (de Brasília).

Wild embala sequência positiva

Thiago Wild (96°) conseguiu sua segunda vitória consecutiva após uma série negativa de quatro jogos. Seu triunfo foi mais tranquilo que o do compatriota, pois ele não precisou de tie-break.

O primeiro set mostrou o paranaense muito superior, o que lhe rendeu o 1 a 0, por 6/1. No segundo, apesar de encontrar uma dificuldade maior, quebrou o saque do tcheco quando o placar estava empatado em 3/3 e prosseguiu para confirmar sua vitória, com a parcial de 6/4.

Thiago terá o espanhol Carlos Taberner (210º) como adversário nas quartas de final. A partida acontece a partir das 6 horas (de Brasília) de hoje.