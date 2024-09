Copa do Mundo de Futsal: Brasil faz 9 a 1 sobre a Tailândia e avança em 1º lugar do grupo

Foto: Leto Ribas/CBF Jogadores da seleção brasileira comemoram gol

Em confronto pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal, o Brasil venceu a Tailândia por 9 a 1, na manhã de ontem. O resultado garantiu o avanço às oitavas de final como líder do Grupo B, com 100% de aproveitamento.

A Amarelinha é dona do melhor ataque do torneio, com 27 gols marcados em três partidas. O time comandado por Marquinhos Xavier sofreu apenas dois tentos.

Diante dos asiáticos, o artilheiro Marcel balançou as redes três vezes, seguido pelo melhor do mundo, Pito, que marcou duas vezes. Felipe Valério, Marlon, Rafa e Ferrão fecharam a conta.

Brasil x Tailândia: o jogo

Logo no primeiro minuto, Marcel carimbou a trave e ilustrou o que seria o ritmo da partida. Foi pelo lado direito que a Canarinho criou as melhores chances, uma vez que a marcação da Tailândia impedia jogadas com o pivô.

A equipe asiática só foi ter alguma reação após três minutos de jogo, aproveitando um contra-ataque, que parou em William. Até aquele ponto, o Brasil se mostrou superior na defesa e, principalmente, no ataque, mas os chutes esbarravam no goleiro Hankampa.

Subindo a marcação, a Amarelinha roubou a bola e acionou Marcel, que cortou para esquerda e bateu forte, no canto do goleiro, abrindo o placar. A Tailândia respondeu pouco tempo depois, em um lance em que o goleiro brasileiro estava fora da meta, mas sem sucesso novamente.

Quando precisou rodar a formação da equipe, Marquinhos Xavier promoveu a entrada de Neguinho, fixo que deu uma boa sustentabilidade à defesa, ao passo que o foco dos ataques passou a ser pela esquerda, em um momento com Leandro Lino e, em outro, com Felipe Valério.

Foi o mesmo Valério que aproveitou um bom pivô e finalizou para marcar o segundo dos brasileiros. Depois deste gol, a seleção tailandesa pressionou mais a saída de bola adversária.

Desta forma, conseguiu diminuir a desvantagem, marcando um gol a 40 segundos do fim do primeiro tempo. Porém, o Brasil fez uma jogada de muito velocidade na saída de bola e já ampliou o placar logo na sequência, indo para o intervalo com 3 a 1.

No segundo tempo, a seleção superou uma pressão inicial da Tailândia e voltou a balançar as redes: Pito e Marlon ampliaram a contagem. O sexto gol veio em jogada ensaiada após escanteio. Com a larga desvantagem, os adversários decidiram utilizar goleiro-linha, que serviu apenas para que Pito marcasse o sétimo gol canarinho.

A Tailândia seguia pressionando, mas esbarrava em uma boa defesa brasileira, além de permitir contra-ataques. Em um deles, Marcel fez mais um, o oitavo dele no campeonato e do Brasil no jogo. Ferrão, em mais um contragolpe, fez o nono gol verde-e-amarelo.

Com o primeiro lugar garantido, a seleção brasileira aguarda para conhecer o seu adversário, que será um terceiro colocado vindo dos grupos A, C ou D, na próxima terça-feira, 24, às 9h30min (de Brasília).