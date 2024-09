Defesa insegura e baixa de Richard: Ceará se mostra frágil na Série B

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Richard não atuará mais pelo Vovô na reta final de 2024

Inconstante e inseguro, o sistema defensivo é o maior problema do Ceará na atual edição da Série B. Com 35 gols sofridos em 27 rodadas da competição nacional, o setor tem prejudicado a campanha da equipe, que é uma das postulantes ao acesso à Série A de 2025, e é alvo de críticas da torcida.

O desempenho, inclusive, ainda piora quando se soma a outra marca negativa do Vovô na Segundona: o recorte em jogos como visitante. Em partidas fora de casa, o Alvinegro sofreu 22 tentos. Ou seja, 62% dos gols foram tomados em duelos longe de Fortaleza.

Mesmo ciente da fragilidade defensiva do Alvinegro, a diretoria do clube contratou apenas dois reforços de linha para o setor na janela de transferências do meio de ano: o zagueiro João Pedro Tchoca e o lateral-esquerdo Eric, que vieram do Corinthians e do Vila Nova, respectivamente.

O primeiro, por sinal, chegou a ter boa atuação na estreia, diante do Novorizontino, quando foi acionado no intervalo e atuou por 46 minutos. Porém, desde então não vem sendo utilizado pelo técnico Léo Condé.

Enquanto isso, a dupla de zagueiros segue formada por Matheus Felipe, que vem caindo de produção há alguns embates, e David Ricardo.

“Realmente é algo que temos que equilibrar, essa questão do ataque e defesa, e espero que seja o quanto antes para que a gente possa se manter vivo na disputa pelo acesso”, ponderou Léo Condé, ao falar sobre o setor em entrevista coletiva após a derrota para o Coritiba, na última quarta-feira, 18.

Além dos problemas na linha, o Ceará também viu sua situação defensiva se complicar ainda mais após a lesão do goleiro Richard — um dos poucos destaques do time na Série B. Diante do Coxa, o arqueiro sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e não atuará mais nesta temporada.

Com isso, Bruno Ferreira deve assumir a posição de titular nas rodadas restantes. No banco, o clube ainda terá Maycon Cleiton, que chegou ao Vovô na janela pós-Estadual, e o jovem Léo Agliardi, do sub-20, além do mais novo reforço, anunciado e regularizado ontem.

O Alvinegro contratou o goleiro Luiz Daniel, que disputou a Série C pelo Floresta e estava sem clube. O arqueiro de 31 anos já trabalhou com Condé no Sampaio Corrêa e acertou com a equipe de Porangabuçu até o final da temporada. A contratação aconteceu no último dia para registro de novos jogadores na Série B.

Essa é a segunda vez na temporada em que o Vovô perde um goleiro por lesão. Fernando Miguel, o nome que disputaria posição com Richard em 2024, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em março deste ano e também está fora da temporada.