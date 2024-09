Fortaleza recebe Bahia para afastar má fase e voltar a vencer no Brasileirão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Renato Kayzer deve ser titular no setor ofensivo do Leão

Sem vencer há quatro jogos, o Fortaleza terá a oportunidade de afastar a má fase a partir das 21 horas de hoje, quando recebe o Bahia na Arena Castelão, em duelo da 26ª rodada da Série A. O confronto entre os tricolores, além da rivalidade regional e importância na tabela, tem outros elementos que afloram o clima.

A partida marcará o reencontro entre Caio Alexandre e a torcida do Leão na capital cearense após a polêmica saída do volante. Antes figura querida no Pici pelo carisma e pelas boas atuações em 2023, o jogador se tornou um “vilão” para grande parte dos adeptos tricolores ao trocar o Fortaleza pelo Bahia. O ambiente deve ser hostil para o camisa 19 no Gigante da Boa Vista.

Em paralelo, haverá também o duelo entre Vojvoda e Ceni. O atual comandante do Bahia foi personagem importante no processo de ascensão do Leão no cenário nacional e é o terceiro técnico com mais jogos pelo clube cearense. Ainda assim, existe certa mágoa da torcida por episódios em 2019 e 2020, quando trocou o Fortaleza por Cruzeiro e Flamengo, respectivamente, com o Brasileirão em curso.

Sobre a partida em si, Vojvoda precisará encontrar soluções para os problemas que ficaram evidenciados na sequência recente sem triunfos do Fortaleza, de três reveses e um empate. A fragilidade defensiva neste recorte (sete gols sofridos em quatro partidas) e a pouca eficiência ofensiva (apenas dois tentos marcados) resultaram em atuações ruins.

Ainda assim, o escrete vermelho-azul-e-branco ocupa posição confortável no G-4 do Brasileirão, onde é o terceiro colocado, com cinco pontos de vantagem em relação ao São Paulo (5º). Aspirante na briga pelo título, o Tricolor precisa reagir rápido para não deixar o líder Botafogo disparar no topo — a distância atual é de quatro pontos.

“É crucial esse jogo de sábado. [...] O confronto contra o Bahia é um clássico nordestino. Na Fonte Nova fizemos uma boa partida (no primeiro turno), perdemos por 1 a 0, mas foi uma das melhores partidas que o Fortaleza fez fora de casa”, comentou Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Leão.

Adversário do Fortaleza, o Bahia, que ocupa a sexta posição, com 42 pontos, chega para o duelo empolgado pela imponente vitória sobre o Atlético-MG na última rodada, por 3 a 0, na Fonte Nova. Antes, entretanto, o Esquadrão chegou a ficar quatro jogos sem vencer, dois pela Série A — empate com Botafogo e derrota para o RB Bragantino —, e amargou eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo.

Para o duelo, Vojvoda terá retornos importantes. Brítez, Pikachu e Martínez cumpriram suspensão no empate diante do Athletico-PR e ficam à disposição. Por outro lado, o treinador argentino não poderá contar com o goleiro Santos, o lateral Bruno Pacheco e o atacante Moisés, todos lesionados.

A tendência é de que o comandante use um time misto pensando no jogo da volta da Sul-Americana, contra o Corinthians, que ocorre na próxima terça, 24. Na ida, o Leão perdeu por 2 a 0.

Já Ceni não terá o zagueiro Kanu, titular absoluto do time, suspenso. O volante Acevedo e o atacante Biel, lesionados, são outras ausências do clube baiano, que desde 2021 não vence o Fortaleza como visitante.

Fortaleza x Bahia: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Pedro Augusto, Matheus Rossetto e Kervin Andrade (Pochettino); Breno Lopes (Machuca), Renato Kayzer e Marinho. Téc: Vojvoda

Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Téc: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 21/9/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Raphael Claus/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira/MG

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO